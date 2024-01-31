Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

“ Dün ülkemize beklenenden fazla yağış düşmesiyle sel felaketleri oluştu. Bu felaketlerin oluşmaması için belediyelerle birlikte çalışma yaptık ancak maalesef bazı bölgelerde büyük hasarlarla karşı karşıya kaldık. Can kaybının olmaması büyük teselli. Geçitköy’de yetkililerle birlikte durumları değerlendirdik. Halktan yaşadıklarını öğrendik. İş insanlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Süratli bir şekilde mağduriyetleri gidermek için çalışıyoruz. Evleri hasar gören aileleri Lapta bölgesindeki Gençlik Kampına aldık. Onları orada tüm ihtiyaçlarını karşılayarak misafir edeceğiz, evlerinin bakımını yapınca onları uğurlayacağız. Geçitköy’de İngiliz ailelerin yaşadığı bir bölge var. Orada da hasar tespitleri yapılacak, hükümetle konuşulacak. Karayolları ekipleri de bölgeye geliyor. Yollarda da büyük aşınma var. İnsanlarımız rahat etsin diye bu yolların durumunu tekrardan ele alacağız. Diğer maddi hasarlara uğrayan bölgelerde de çalışmalar yapılacaktır. Allaha şükür can kaybı yok. Geçitköy halkının acısı bizim acımız, Geçitkale insanımızın acısı bizim acımız. Ben buradayım ama bakan arkadaşlarım diğer bölgelerde. Hasarlar yerinde tespit ediliyor ve insanımıza yardımcı olunacak. Lapta Alsancak Belediyesi bölge halkının yemek ihtiyacını karşılıyor biz de hayvancılara yem desteği yapıyoruz. Tüm ailelere Vakıfların hazırladığı gıda desteği gelecek aynı zamanda hükümet de birer torba gıda desteği yapacak. Geçitköy’deki sorunlar ortadan kalkana kadar hükümet buradan elini çekmeyecek. Elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Akşamdan beridir buradayız. Teknik ekiplerimizi hep burada olacak ve zararlar tazmin edilecek. Ben tüm Geçitköy halkına ve diğer zarara uğrayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Temennim bir kez daha bu tür felaketlerin yaşanmaması.