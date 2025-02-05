Depremin üzerinden geçen 2 yıla rağmen felaketin yüreklerde derin acılar bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu felaketin yaralarını sarmak için devlet olarak elimizden geleni yapmaya ve yurttaşlarımızın adlarını yaşatmaya gayret ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüreklerimizi yakan asrın felaketinin derin yaraları halen içimizi dağlamaktadır. Türkiye'de 50 binin üzerinde ve ülkemizde Şampiyon Meleklerimizin de aralarında olduğu 49 vatandaşımızın canına mal olan bu felaketin yaralarını sarmak için devlet olarak elimizden geleni yapmaya ve yurttaşlarımızın adlarını yaşatmaya gayret ediyoruz.

Özellikle “İsias Davası” olarak bilinen yargı sürecinin yakın takipçisi olarak adaletin yerini bulmasında ısrarcı olacağız. Bu konuda Türk adaletine olan inanç ve güvenimiz tamdır.

Bu acı günün 2. yıldönümünde 49 vatandaşımızı ve Anavatan Türkiye'de hayatını kaybedenleri rahmet ve özlemle anıyorum. Acılı ailelere ve Türk halkına sabırlar dilerim"

(FG)