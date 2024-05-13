Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’nda Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ile eşi Sibel Tatar’ın engellilerin sorunlarına yönelik kalıcı çözümler üretmeye ve sürdürülebilir projeler ortaya koymaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Engelli bireylerin sesini duyurmak için konu ile ilgili hassasiyetleri her zaman destekliyoruz” dedi.