-Hamzaoğulları: “Kandırıldık diye iddia edenler, polise gidip ifade versin”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı milletvekillerinin güncel konuşmalarıyla tamamlandı.

-Şahiner: “Açlık sınırı altında yaşayan bir toplum yarattınız”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Hayat pahalılığı altında ezilen toplum ve seyreden hükümet” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümete “Toplum içine çıkabiliyorsanız, nabzı alabilmeniz gerekiyor." diyerek, toplumun nefes alamadığını kaydeden Şahiner, “Enflasyonun bu noktada olmasının nedeni maalesef yürütmenin ta kendisidir” şeklinde konuştu.

“Açlık sınırı altında yaşayan bir toplum yarattınız. Uzun zaman oldu doğru bir adım attığınızı göremedik” diyen Şahiner, “heykeliniz dikilecek” ifadelerini kullandı.

"Ramazan Bayramı’nda halka kemik ve kuyruk yağı yedirdiniz” şeklinde konuşan Şahiner, 550 TL’ye ancak kaçak et ya da domuz eti satılabileceğini ifade etti.

Suçlunun hayvancı olmadığını kaydeden Şahiner, girdi maliyetlerine işaret etti, bu maliyetlerin düşürülmesi ve çok dikkatli şekilde canlı hayvan ithalatının masaya yatırılması gerektiğini belirtti.

Şahiner, devletin kasasının zengin halkın cebinin boş olduğu bir durumla karşı karşıya olunduğunu savundu.

-Uluçay: “Güney Kıbrıs’la olan ilişkilerin canlı tutulması, ekonomi açısından önemli fırsatlar barındırıyor”

Daha sonra CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı Ekonomi Siyaset” başlıklı konuşma yaptı. Güney Kıbrıs’la olan ilişkilerin canlı tutulmasının ekonomi açısından önemli fırsatlar barındırdığını kaydeden Uluçay, ülkenin içinde olduğu ekonomik yapıda hayat pahalılığının 4 ayda bir ödenecek olmasının, satın alma gücü açısından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’de hükümetin kamuda uygulanacak tedbirlerle ilgili yaptığı açıklamaya işaret eden Uluçay böylece mali disiplin sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Uluçay, bu tedbirlerle amacın kamuda verimliliği artırarak tasarruf etmek, tasarrufu hayata geçirmek adına raporlama ve yaptırım modeline geçmek ve bunun piyasalara yansımasının takibini yapmak olduğunu dile getirdi.

Kamu araçlarının ortak havuzda toplanmasının da bu tedbirler arasında olduğunu ifade eden Uluçay kendi hükümetleri döneminde böyle uygulamayı denediklerini söyledi.

5’li görüşmenin kısa süre içinde olmasını mümkün gördüğünü dile getiren Uluçay, Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının daha kısa zamanda çözülebilmesi için uluslararası ilişkilerde diplomatik açılımlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

-Hamzaoğulları: “Kandırıldık diye iddia edenler, polise gidip ifade versin”

Ardından CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Güncel konular ve sahte diplomalar” başlıklı konuşma yaptı. “Eğitim bu kadar pahalı ve zorken siz bir günde diploma alanlar, kandırıldık diye iddia edenler, yarın ne yapacak, görevlerinden istifa edecek mi?” diye soran Hamzaoğlulları, bu kadar sürede diploma alınacağını kim bilmez diye sordu.

Hamzaoğulları kandırıldık diyenleri, polise ifade vermeye çağırdı. Ete narh konmasını da değerlendiren Hamzaoğlulları, bayramda oluşacak et ihtiyacı için gereken önlemler alınması gerekirken başka yollara gidildiğini söyledi.

İktidar partisine üye vekillerine işaret ederek “29 vekilin 19’u seçilmeyecek” diyen Hamzaoğulları, “Kaybedeceksiniz çünkü bu halk sizden bıktı. Gideceksiniz” şeklinde konuştu.

-Candan: “Özden gelen haklarımızı elde etmenin yolu müzakereden geçer”

CTP Milletvekili Armağan Candan, “Güncel Konular” başlıklı güncel konuşma yaptı. Holguin’in adada olmasına, Türkiye ve Yunanistan liderlerinin görüşmesine ve son gelişmelere milletvekilleri olarak duyarsız kalamayacaklarını söyleyen Candan, bu konuların gelecek nesilleri birebir ilgilendiren en önemli meselelerden olduğunu ifade etti.

Holguin’in sadece Kıbrıs’ı ziyaret etmediğini, çünkü ortada sadece Kıbrıs’ı ilgilendiren bir mesele olmadığını ifade eden Candan, BM’nin Kıbrıs sorununun görüşüldüğü bir şemsiye olduğunu ancak Kıbrıs sorununa ilişkin çabaların sadece BM’nin kararıyla yürüyemeyeceğini anlattı.

“İstediğiniz kadar müzakere masasına gelmem deyin, ortak zemin yoktur deyin bu işler o kadar kolay değil” diyen Candan uluslararası gelişmeleri okuyabilmek, analiz edebilmek gerektiğini ifade etti.

Gidişatın Kıbrıs Türk tarafının suçlanacağı, Türkiye’nin ise nötr görüleceği bir rapor oluşması yönünde olduğunu söyleyen Candan, “Özden gelen haklarımızı elde etmenin yolu müzakereden geçer” dedi.

Konuşmaların ardından Genel Kurul’un bugünkü toplantısı tamamlandı.Sonraki toplantı 20 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.