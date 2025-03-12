İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde marş olarak kabulünün 104’üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921 tarihinde ulusal marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı’mızın 104’üncü yıldönümü şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına en içten duygularımla kutlarım. İstiklal Marşı, üzüntüde, kederde ve sevinçte her zaman birlikte olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ulusu için olduğu kadar Kıbrıs Türk Halkı için de kutsaldır. İstiklal Marşı, ulusal marşımızdır ve direnişimizin simgesidir. Halkımız, İstiklal Marşı’nın 1921 yılında kabul edilişinden hemen sonra, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin tüm baskı ve yasaklamalarına rağmen İstiklal Marşı’nı okumaya başlamış ve bu topraklarda Kıbrıs Türk varlığı olduğu sürece de okumaya devam edecektir. İstiklal Marşı’mızın 104’üncü yıldönümünü kutlarken, İstiklal Savaşı’nda toprağa düşen aziz şehitlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum.”