Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'de 6 Şubat depremlerinden bu yana iki yıl geçtiğini hatırlattı. Tatar, 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından yargı sürecinin başlamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Şampiyon Melekler'in ailelerinin yanlarında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, başbakan, bakanlar , hükümet yetkilileri, Barolar Birliği'nin bir bütün olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeydeki yargı organlarıyla, Adalet Bakanı'yla ve diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim içinde olduklarına da vurgu yaptı. Tatar, "Kıbrıs Türk halkının bu feryadını ve bir bakıma Şampiyon Melekler olarak Adıyaman'da voleybol şampiyonasına katılan yavrularımızın şehit olduklarını ve sorumluların gerekli cezaları almaları için de bu sürecin takipçisi olduk" dedi.

Geçen günlerde mahkemenin açıkladığı kararda taksire dayalı cezalar verildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, istinaf sürecinde olası kastın gündeme getirileceğini ve olası kastla yargılanmaları için istinaf sürecinde mücadelelerinin devam edeceğini aktardı. Ersin Tatar, Türk adaletine güvendiklerini kaydederek, zor koşullarda bu sürecin bu noktaya gelmesinde katkısı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı organlarına teşekkür etti. Tatar, Şampiyon Meleklere, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.