Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kadınları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 4 buçuk yıldır Türkiye Cumhuriyeti ve UBP’nin desteğiyle iki devletli çözüm siyasetini yürüttüklerini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Başarılı olan siyasi partilerde kadınların yer aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların siyasette daha çok yer alması gerektiğine dikkat çekti.

Kadının sosyal yaşam ve iş hayatına katılımının öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, kadına prim desteği verilmesi, istihdam ve fırsat eşitliği yaratılmasıyla başarının artacağını kaydetti.

Kadının ekonomi alanına katılımının yanında devletin kültür, sanat ve sporda da kadınların başarılı olmaları için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, hayata geçecek yeni projelerle, fırsat eşitliği ve istihdam konusunda Kıbrıs Türk kadınına önemli fırsatlar verileceğini vurguladı.

UBP’de yer alan kadınların geçmişte ülkesi için büyük gayretler gösterdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, hizmeti geçen kadınlara teşekkür etti ve hayatta olamayanları saygıyla andı.

Kıbrıs Türk kadınına güvendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizlere olan güveninizi kaybetmeyin. Birlik ve beraberliği koruyarak geleceğe güçlü adımlarla yürüyeceğiz. İki devletli çözüm siyasetinin devamı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınıp gelişmesi için desteğinizi bekliyorum” dedi.

UBP’nin bu yıl 50’nci kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, yarım asırdan beridir faaliyetlerini sürdüren partinin başarılarının devamı için birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

-Sibel Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da etkinlikte yaptığı konuşmada 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen iftar yemeğinde bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kadınların güçlü, kıymetli ve değerli olduğunu kaydeden Sibel Tatar, Kıbrıs Türk kadınının aile kurup, çocuk yetiştirerek, ülke ekonomisine katkı sağlayarak ve gerektiğinde erkeklerle birlikte ülkesini koruyup savaşarak var olduğunu vurguladı

Sibel Tatar, kadının modern hayattaki varlığı ile sosyal hayatının zenginleşmesine rağmen eskiden gelen yükleri taşımaya devam ettiğine dikkat çekti.

Kadının iş hayatındaki konumunun iyileştirilmesi ve aile yapısına katkı koymak için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna vurgulayan Sibel Tatar, kadınlara verilen doğum izninin yanı sıra babalara da sorumluluğunu artırmak ve çocuğuyla bağını güçlendirmek için izin verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmasında Kıbrıs Türk tarihine mal olmuş güçlü kadınlardan da bahseden Sibel Tatar, Kıbrıs’ın ilk kadın fotoğrafçısı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını çeken İsmet Şevki, müzisyen ve eczacı Kamran Aziz, Fenerbahçe Voleybol takımı kurucusu Dr. Ayten Berkalp ve kod adı lale olan TMT üyesi Hatice Mithat Tahsin’i minnet ve saygıyla andı.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin ilerlemesine öncelik eden kadınlara teşekkür etti, hayatta olmayanlara ise rahmet diledi.