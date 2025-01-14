Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türk dünyası ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla yeni kurulan derneği kabul etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“Türk dünyası ile devletten devlete ilişkilerimiz gözlemci üye sıfatıyla yavaş yavaş oluşuyor. Uluslararası toplantılarda gerek Cumhurbaşkanlığı, gerekse kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı gibi çeşitli platformlarda KKTC bayrağı yerini alıyor.” diyen Tatar, para kambiyo ve MASAK gibi kuruluşlarda KKTC bayrağıyla Türk devletleri toplantılarında yer alındığını söyledi.

Tüm bu faaliyetleri takip eden bir derneğin oluşumunun sevindirici olduğunu ifade eden Tatar, yapılan çalışmalara destek anlamında kurulan derneğin önemini dile getirdi.

Türk devletlerinin birlik içinde olmasının Türk dünyasına güç vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türk dünyasının kültür ve inanç birliğinin iletişim çağında gelişmesinin önemine vurgu yaptı.