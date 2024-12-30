Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’nin 30 Aralık 2021’de kurulduğunu, ilk toplantısını da 31 Ocak 2022’de yaptığını anımsattı.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı olarak deprem konusunu ciddiye aldıklarını ifade ederek, Komite Başkanı Cavit Atalar’a ve komite üyelerine çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs’ta yaşanan depremlerle ileride yaşanması olası depremlerle ilgili yapılan çalışmaların dikkate alınmasının önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, günümüzde yürütülen bilimsel çalışmaların teknolojinin de gelişmesiyle daha kesin sonuçlar verdiğini söyledi.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışından uzmanların tavsiyelerinin devlet kurumları ile paylaşıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depreminin ardından deprem konusunun ciddiye alınması gerektiği anlayışının geliştirildiğini kaydetti.

İnşaat yapımının, ilim ve teknolojinin yardımıyla depremin yıkıcı etkilerini asgariye çekebilmek için yönetmelik ve yasal düzenlemelerle gerçekleşmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Sadece bugünü değil geleceği de düşünerek binaların yapılması lazım” dedi.

Güney Kıbrıs’taki deprem uzmanları ile istişarelerin olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, teknik komiteleri bu konuda teşvik etmeye devam ettiğini söyledi.

Yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin, mimar ve mühendislerin Prof. Dr. Cavit Atalar’ın telkinlerini dikkate alması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, yeni kurallar uygulanarak daha sağlam binaların yapılması gerektiğini kaydetti.

ATALAR

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar ise kabuldeki konuşmasında, deprem komitesinin 3 yıldır yürüttüğü çalışmaları hakkında bilgi aktarmaya devam ettiklerini belirtti.

Atalar, komite üyelerinin aldığı kararların yürütülmesi için devlet ile istişare edilmesi gerektiğini de ifade etti.

Cavit Atalar, olası bir depremde hasar görmemesi için okulların, kamu binalarının ve hastanelerin güçlendirilmesinin ve yeni yapılan inşaatların depreme dayanıklı olmasının önemine dikkat çekti.