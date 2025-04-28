Cumhurbaşkanı Tatar, “Havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki son gelişmelere tanıklık etmek, Anavatanımız Türkiye’de üretilen en son teknoloji ürünlerini yerinde incelemek, konserlere katılmak ve dijital deneyim alanında eğlenceli vakit geçirmek çocuklarımız ve her yaştan gençlerimiz için büyük bir heyecan kaynağıdır.” dedi.

Dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali 11. TEKNOFEST, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ercan Havalimanı'nın Eski Terminal alanında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, ülkenin kıymetli eğitimcileri, öğretmenleri, akademisyenleri, aileler, gençler ve öğrencilerin böyle benzersiz bir organizasyona katılımlarının havacılık, uzay ve teknoloji alanında bilgi ve deneyimlerinin artmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yetmiş bin metrekarelik dev bir alanda, yüz yirmiye yakın kurum ve şirketin, paydaş ve sponsor olarak sergi mekânı açacağı organizasyonda, konser sahnesinden dijital deneyim alanına, on bin araçlık otoparktan yemek bölümlerine, halkın ihtiyaç duyacağı her türlü imkânı bulacağına işaret etti.

TEKNOFEST 2025 boyunca, 12 yeni hava aracının sergilenerek, dört gün boyunca Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı seçkin savaş pilotlarından oluşan SOLOTÜRK hava akrobasi takımının gösteri uçuşları yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu dev festivalde teknoloji yarışmalarına, 771’i KKTC'den olmak üzere 15 binden fazla teknoloji, havacılık ve uzay tutkununun başvuruda bulunduğunu kaydetti.

“KKTC'den yarışmaya katılan 20 takımdaki gençlerimiz finallere katılmaya hak kazandı”

Cumhurbaşkanı Tatar, ”KKTC'den yarışmaya katılan 20 takımdaki gençlerimiz finallere katılmaya hak kazanmıştır. Sadece bu bile bizler için gurur kaynağıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki son gelişmelere tanıklık etmek, Anavatanımız Türkiye’de üretilen en son teknoloji ürünlerini yerinde incelemek, konserlere katılmak ve dijital deneyim alanında eğlenceli vakit geçirmek çocuklarımız ve her yaştan gençlerimiz için büyük bir heyecan kaynağıdır.

Ancak tüm bunların ötesinde; ülkemizin kıymetli eğitimcilerinin, öğretmenlerimizin, akademisyenlerimizin, ailelerimizin, gençlerimizin ve öğrencilerimizin böyle benzersiz bir organizasyona katılımları havacılık, uzay ve teknoloji alanında bilgi ve deneyimlerinin artmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek TEKNOFEST 2025, devletimize sahip çıkacak, ülkemizi geliştirip, yenilikçi atılımlarla gururlandıracak çocuklarımız ve gençlerimiz için de ayrıca ilham verici bir deneyim olacaktır.

Tüm anne ve babalarımız, çocuklarımız, gençlerimiz yanında eğitimcilerimizin de KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde gerçekleşecek olan bu dünya çapında ses getiren TEKNOFEST 2025 coşkusuna ortak olarak, hayal ettikleri fikirleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir gün gerçeğe dönüştürmelerini diliyorum.”