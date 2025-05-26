Cumhurbaşkanlığı makamında gerçekleşen kabulde, TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan’ın eşlik ettiği TİKA Başkanı Kayalar ülkede yürütmekte oldukları ve tamamladıkları projeler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

Kabulde, TİKA Başkanı Kayalar, sanatçı Büşra Altmışdört’ün hat sanatı tablosunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.

Tatar: “TİKA tecrübe ve bilgi anlamında ilham kaynağı oldu”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, TİKA’nın ülkedeki çok önemli projelere destek olduğunu belirterek, bunun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

TİKA’nın desteğinin sadece finansal anlamda olmadığını da işaret eden Tatar, tecrübe ve bilgi anlamında da kendileri için ilham kaynağı olduklarını kaydetti.

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin her türlü haksızlığına rağmen KKTC’nin ekonomik anlamda daha da güçlendiğini aktararak, pandemi döneminde dibe vuran ekonominin turizm, tarımsal faaliyetler, teknolojide gibi sektörlerde önemli adımlar atmasıyla yükselişe geçtiğini belirtti.

Tatar, ülkedeki farklı girişimcilerin başlattıkları birtakım projelerle ülke ekonomisine katkı yapmaya devam ettiklerini ve KKTC’yi bir girişim adasına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tatar, çok sayıda gencin Teknofest’e katıldığını ve orijinal fikirleriyle yarıştıklarını hatırlatarak, gençlerin düşüncelerinin, projelerinin hayat bulduğunun altını çizdi.

Ülkenin Doğu Akdeniz’de güzel bir ada olduğunu söyleyen Tatar, ülkenin doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve eğitimli insanları bulunduğunu, tüm bunları birleştirip daha müreffeh bir Kıbrıs yaratmak istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, adada 50 yıldır barış olduğunu ve bu istikrarla KKTC’nin daha da güçleneceğini ve Doğu Akdeniz’de bir cazibe merkezi olabileceğini kaydetti.

Bu süreçte TİKA gibi kuruluşların destek ve çalışmalarının çok önemli olduğunu yineleyen Tatar, “Bizlere yapmakta olduğunuz katkılar nedeniyle teşekkür ederim.” dedi.

Kayalar: “Ülkede 250 proje hayata geçti”

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, KKTC’de proje üretmeye devam ettiklerini söyleyerek, ülkede tamamlanan üç projenin açılışını yapmak için geldiklerini ve devam eden bir tanesi de ziyaret ettiklerini belirtti.

Vadili Süt Toplama Tesisi, Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Müzesi'nin yenilenme çalışması ve Kapalı Maraş’ta hizmet veren Evkaf Kafe’nin tamamlandığını ve bugün tümünün de açılışlarını yaptıklarını kaydeden Kayalar, projelerin halk nezdinde bir karşılığı olduğunu gördüklerini de belirtti.

Kayalar, bu akşam Kuzey Kıbrıs’ın sembollerinden Mevlevi Müzesi’nin de açılışını yapacaklarını dile getirerek, 2019 yılından bu yana 250 projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Ülkedeki projelere katkı koymaya devam etme amacında olduklarını işaret eden Kayalar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.