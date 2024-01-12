Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız ambargolara rağmen haklı sesimizi dünyaya duyurmaya ve mücadele vermeye devam ediyoruz” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği desteğin önemine işaret etti.

Anavatan Türkiye ile iletişim çağında ilişkilerin güçlenerek, sürdüğünü görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınması ve daha da gelişmesi için atacağı dev adımların KKTC’ye de yansımaları olacağına inanç belirtti.