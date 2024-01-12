Güney Kıbrıs’ta, Lefkoşa bölgesindeki Debbağhane Mescidi’nin kapısının kırıldığı, duvarlarına yazı yazıldığı, saldırı sonrasında yerel idare tarafından caminin kapısına geçici olarak tahta yerleştirildiğinin bildirildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

“Müslümanlar için manevi önemi bulunan üç ayların başlangıcında sergilenen bu çirkin saldırıyı Evkaf (Kıbrıs Vakıflar İdaresi) olarak kınıyoruz. Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda dil, din, ırk ayırt etmeden her mezhebe saygı duyuyor ve tüm dini eserlere sahip çıkıyoruz. Sıkça karşılaştığımız provoke edici saldırıların bir an önce son bulmasını ve olaya karışanların ilgili merciler tarafından derhal bulunmasını temenni ediyoruz.”