“17 sene boyunca memleket hasreti çektim”

Çocukluğunu yaşayamadığını söyleyen Tatar, savaşın içinde fakirlik içinde yaşadıkların ifade ederek ekmek bile alamayanların olduğunu anlattı. 14 yaşında İngiltere’ye gittiğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 17 sene boyunca memleket hasreti çektiğini ifade etti.

“Annemi 7 yaşındayken kaybettim”

Sunucu Gökay Kalaycıoğlu’nun “Ailenize hasret mi büyüdünüz?” sorusu üzerine Tatar, “Annemi 7 yaşındayken kaybettik. O zaman tıp çok gelişmiş değildi, bir doğum esnasında talihsizlik. Annem 26 yaşında hayatını kaybediyor. Babam uzun yıllar bize baktıktan sonra evlendi. Daha sonra yeni ailenin bir parçası olduk. 2 çocuk babamın ilk evliliğinden, 2 çocuk bir şehit eşi olarak İsmet hanımdan. İsmet hanıma hep teşekkür ederim, aramızda hiç kötü bir şey olmadı. 2’sini de öz kardeşim olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Çocukluğumun dramatik boyutu”

Tatar, sözlerinin devamında “Kıbrıs küçük bir yer. Babamın eşi vefat edince, İsmet hanımın da eşi şehit olunca birileri ikisini uygun görmüşler. Çocukluğumuzun dramatik boyutlarından bir tanesi de bu” diyerek hayatından duygusal bir kesit anlattı.