Cumhurbaşkanı Tatar, Dünya Tüketiciler Günü Konferansı ve Ödül Töreni'ne katıldı. Tatar, Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan ödül törenindeki konuşmasında, Tüketiciler Derneği’nin yıllardır tüketici haklarıyla ilgili çalışmalar yapıp, kamuoyunu bilgilendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar yapılan çalışmalardan dolayı Tüketiciler Derneğine teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekonominin geliştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, piyasaya sunulan ürünlerin markalaşma ve standartların yükselmesi konusunda iyileşmeler olduğunu kaydetti.

Yanlış hareket edenlerle ilgili Ticaret Dairesi’nin harekete geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin yaptığı girişimler sonucu Ramazan Ayı’nda yüzde 10 indirime gidilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kar marjlarının düşürülmesiyle piyasanın ucuzlatılabileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, serbest piyasada rekabetin fiyatları belirlediğini kaydetti.

Ticaretin Güney Kıbrıs’a kaymasının istenmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, milli ekonomin korunup, paranın ülkede kalması ve vergilerin ödenebilmesi için kar marjlarının gözden geçirilmesi ve indirim yapılması gerektiğini vurguladı.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın aynı zamanda İnsan Hakları Derneği’nde Kıbrıs Türkü için önemli çalışmalarda bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, gösterdiği hassasiyetten dolayı Işık'a teşekkür etti

Egemenlik ve Bağımsızlık Onursal Ödülü verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bağımsızlığın Kıbrıs Türkü açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün bağımsız, egemen ve hür bir şekilde yaşamayı her zaman tercih ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, mücadelesini bu şekilde yürüttüğünü kaydetti.

Erenköy Direnişi ve Kıbrıs Barış Harekartı’na kadar verilen milli mücadelenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılından sonra Kıbrıs’ta iki ayrı bağımsız yapı bulunduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşlarıyla güçlendiğini ifade eti.

Cenevre gayrı resmi toplantısına yeni siyaseti anlatmaya gideceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, 4 yıl önce Cenevre’de ortak zeminin olup olmadığının mücadelesinin verildiğini ve Birleşmiş Milletler'in resmi müzakerelerin başlatılması için ortak zeminin olmadığının kayda geçirildiğini kaydetti.

Ortak zemin olmadığının BM raporunda da yer aldığını kaydeden Tatar, davet üzerine gidecekleri Cenevre’ye Rum tarafının iddia ettiği gibi, Crans Montata’da görüşmelerin bırakıldığı yerden başlamasının söz konusu olmadığına dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı görüşmede yeni siyasetin sürdürülmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğini aldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da Cenevre’de olacağını ifade etti.

Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa, iki devletin işbirliğiyle olacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bunun dışındaki formüllerin adil, kalıcı ve sürdürülebilir olamayacağını kaydetti.

Bir antlaşma için gerçekçi olunması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılından beri devam eden barış, huzur ve güven ortamı için Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün ve askeri varlığının devamını istediklerini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geliştiğini ve gelişmeye devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bir çok sektördeki gelişmelerin ve ortaya konulan rakamların gösterge olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ekonominin daha çok kayıt altına alınması, vergilerin toplanması ve tüketicilerin aldığı ürün ile hizmetlerin kalitesinin artması temennisinde bulundu.