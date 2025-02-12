Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretinde yoğun dolu yağışı ve alınan önlemlerle ilgili bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaretinde, Yeni Erenköy Muhtarı Safiye Mimar Sayar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Yeşilköy’de vatandaşlarla da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgeyi etkileyen olumsuz hava koşullarıyla ilgili Başbakan Ünal Üstel ve Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı‘dan sabah saatlerinde bilgi aldığını belirterek, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’nun çalışmalara başladığını öğrendiğini söyledi.

Başbakanlığa bağlı Acil Durum Komitesi’nin İskele Kaymakamlığı, Erenköy-Karpaz belediyesi, polis, sivil savunma ve muhtarlarla birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi ve Genel Tarım Sigortası Fonu teknik ekiplerinin hasar tespiti için çalışmalara başladığını vurguladı.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, olumsuz hava koşullarından dolayı etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yeni Erenköy Bölgesi’nin ülkenin en güzel bölgelerinden biri olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, turizm, balıkçılık, tarım ve marina faaliyetleriyle bölgenin gelişime ve kalkınmaya müsait olduğunu dile getirdi.

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nin mali durumunun iyiye gittiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bölgede gemicilikle ilgili fakülte ve bir liman yapacağını kaydetti.