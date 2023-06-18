Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Babalar Günü dolayısıyla duygusal bir mesaj yayımlayarak, “Hayatın tüm güzelliklerini, sevgiyi, dayanışmayı, fedakârlığı öğreten, iyi birer insan ve örnek vatandaş olmamızı sağlayan babalarımız ailenin temel direğidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Bu duygularla; bütün babaların, Babalar Günü’nü yürekten kutlar, babam Rüstem Zihni Tatar ve ebediyete irtihal etmiş tüm babaları ise Can Yücel’in şiirinden bu alıntı ile minnetle yâd ederim:

‘Baban giderse;

Atan gider, sırtın gider

Çınar ağacın gider yaslanacak yer bulamazsın…

Baban giderse

Aklın gider, canın gider

Şu dağlanmış yüreğinde

Çocuk kalan yanın gider.’”