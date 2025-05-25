Açılışta; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Furmar Genel Müdürü Serayi Turan birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Bu yatırım, geleceğe olan inancın bir göstergesidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada Fur-Batu Group’un bu yatırımını takdirle karşıladığını belirterek, Gönyeli’nin hızla gelişen bir yerleşim yeri haline geldiğini vurguladı. Tatar, “Yıllar önce birkaç evin bulunduğu bu bölge artık bir kent kimliği kazandı. Bugün burada böylesine çağdaş bir süpermarketin daha hizmete geçirilmesinin, sadece ekonomik değil sosyal olarak da bir kazanımdır,” dedi.

Tatar, yatırımın bölge halkına kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma hedefiyle gerçekleştirildiğini belirterek, “İş dünyası temsilcilerimizin bu vizyonla hareket etmeleri ülkemizin geleceği adına umut vericidir. Orhan Yıldız gibi yatırımcılarımız, geleceği okuyarak doğru zamanda doğru yatırımlarla kalkınmaya katkı sağlıyorlar,” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ayrıca Güney Kıbrıs kaynaklı baskılara rağmen KKTC’nin egemenliği ve Türkiye’nin garantörlüğü çerçevesinde yatırım ortamının güçlenmeye devam edeceğini vurguladı.

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu: “Furmar, kentimizin gelişimine katkı sağlayacak”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da konuşmasında, kentleşme sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine değindi. “Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin mali yapısını güçlendirdik. Ancak bir kentin gelişmesi yalnızca belediye çalışmalarıyla değil, Furmar gibi vizyoner yatırımlarla da mümkün olur,” diyen Amcaoğlu, Furmar Süpermarket’in bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda önemli bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Furmar Genel Müdürü Serayi Turan: “Sadece bir süpermarket değil, bir yaşam alanı kurduk”

Furmar Süpermarket Genel Müdürü Serayi Turan ise yaptığı konuşmada, Fur-Batu Group çatısı altında kurulan Furmar’ın sadece bir perakende noktası değil, topluma değer katan bir yaşam alanı olmayı hedeflediğini belirtti.

Turan, “Furmar olarak kaliteyi, güveni ve insan odaklı hizmet anlayışını merkezimize alıyoruz. Yerel üreticilerle kurduğumuz iş birlikleriyle hem ülke ekonomisine katkı sağlamayı hem de tüketiciye taze, doğal ve kaliteli ürünler sunmayı amaçlıyoruz,” dedi.

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir vizyonla hareket ettiklerini dile getiren Turan, Furmar’ın bu vizyonun ilk adımı olduğunu ve önümüzdeki dönemde daha büyük başarıların hedeflendiğini belirterek konuşmasını tamamladı.

Bölge Ekonomisine Yeni Bir Nefes

Furmar Süpermarket’in açılışı, Gönyeli ve Alayköy’ün ekonomik büyümesine katkı sağlayacak yeni bir adım olarak değerlendirilirken, bölge halkı için de hem istihdam hem de kaliteli hizmet anlamında önemli kazanımlar sunması bekleniyor.