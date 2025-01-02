Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Bugün, İslam alemi için önemli bir gece olan Regaip Kandili’ni idrak etmekteyiz. Bu özel gece, birlik, beraberlik ve hoşgörünün pekiştiği bir zaman dilimidir. Regaip Kandili, Rabbimizin rahmet ve merhametinin kapılarının ardına kadar açıldığı, dualarımızın kabul olunduğu önemli bir gecedir.

Bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Türk ve İslam dünyasının tarihinden gelen değerleri yaşatmanın ve kardeşliğimizi pekiştirmenin önemine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. İnancımızın getirdiği sevgi ve saygıyla, toplumsal dayanışmamızı artırarak, geleceğimizi daha aydınlık kılmak için birlikte hareket etmeliyiz.

Bu özel geceyi en güzel şekilde değerlendirelim; dualarımızı yapalım, sevdiklerimizle bir araya gelelim ve yardımlaşmanın güzelliğini paylaşalım. İnanıyorum ki, sevgimizin ve kardeşliğimizin gücü, tüm zorlukların üstesinden gelmemizi sağlayacaktır.

Bu duygularla, tüm halkımın ve İslam âleminin Regaip Kandili’ni kutlar, 2025 yılının bolluk, bereket ve sağlıkla geçmesini temenni ederim.”