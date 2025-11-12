Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve bir dizi resmî temasta bulunmak üzere bugün saat 18.00’de adadan ayrılıyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yarın sabah Anıtkabir’i ziyaret ederek mozoleye çelenk koyacak. Ardından temaslarına başlayacak olan Erhürman’a, ilk resmî ziyaretinde eşi Nilden Bektaş Erhürman da eşlik edecek.

Erhürman’ın Ankara ziyaretinde ayrıca Müsteşar Mehmet Dânâ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekci de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, temaslarının ardından perşembe akşamı adaya dönecek.