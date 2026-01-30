Ünal, halen devam eden bir yargı süreci bulunduğunu vurgulayarak, dosya içeriği, dava veya yargılamaya ilişkin herhangi bir açıklama ya da değerlendirme yapmasının hukuken mümkün olmadığını ifade etti. Yargılama sürecinde kendisini vekilinin temsil ettiğini kaydeden Ünal, bugüne kadar gerçekleştirilen duruşmaların hiçbirinde tarafıdan verilmiş sözlü ya da yazılı bir beyan bulunmadığını belirtti.

Açıklamada, yargılama henüz sona ermemişken bazı duruşmalarla ilgili olarak kamuoyuna servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Ünal, son duruşmada kendisine söz hakkı verilmediğini ve herhangi bir açıklama yapmadığını ifade ederek, “Söz hakkımı kullandığım” veya “ifade verdiğim” yönünde oluşturulan algının gerçeğe aykırı olduğunu kaydetti.

Duruşmada dile getirilen hususların, şahsı tarafından mahkemede söylenmiş ifadeler olmadığını belirten Ünal, bunların yalnızca ilk ifade alma sürecinde tutulan kayıtların tanık sıfatıyla mahkemeye aktarılmasından ibaret olduğunu söyledi. Bu aşamada kendisinden söz alınmadığını, herhangi bir beyanda bulunmadığını ve itiraz ileri sürmediğini vurguladı.

Buna rağmen, kendisine ait olmayan beyanlar varmış gibi yapılan yayınların gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik olduğunu ifade eden Ünal, söz konusu yayınların dezenformasyon içerdiğini ve hukuki süreci etkilemeye dönük nitelik taşıdığını savundu.

Bazı mecralarda kendisine yönelik “trol” benzeri nitelendirmelerin de hiçbir somut dayanağı bulunmadığını belirten Ünal, bu yönde herhangi bir söylemi, organizasyonu ya da faaliyetinin olmadığını kaydetti. İnsanların kendisini sevmesinin ve desteklemesinin doğal olduğunu ifade eden Ünal, bu durumun farklı şekillerde yorumlanmasının kamuoyunun takdirinde olduğunu dile getirdi.

Mahkeme çıkışında basın mensuplarının bulunduğu alanda yer almamasının etik kaygılar ve yargı sürecinin sağlıklı ilerlemesine zarar vermemek amacıyla alınmış bir tercih olduğunu belirten Ünal, buna rağmen duruşma salonunda bulunmayan bazı kişilerin gerçeğe aykırı bilgiler yaymasının ve gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmayan yayınlar yapmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Açıklamasında, çok sayıda gazetecinin gözü önünde gerçekleşen bir süreçte gerçekte var olmayan bilgilerin hızla yayılmasının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından endişe verici olduğunu vurgulayan Ünal, yargı sürecinin devam ettiğini ve hukuki haklarını ilgili mevzuat çerçevesinde kullanacağını kamuoyunun bilgisine sundu.

Ünal'ın açıklaması şu şekilde:

Kamuoyu Açıklaması

Hakkımda yer alan haber içerikleri, manşetler ve yapılan yorumlar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Halen devam eden bir yargı süreci söz konusudur. Bu nedenle dosya içeriğine, davaya veya yargılamaya ilişkin herhangi bir açıklama ya da değerlendirme yapmam hukuken mümkün değildir. Yargılama sürecinde tarafımı vekilim temsil etmekte olup, bugüne kadar gerçekleştirilen hiçbir duruşmada tarafımdan verilmiş herhangi bir sözlü ya da yazılı beyan bulunmamaktadır.

Bu husus açık olmasına rağmen, çok sayıda basın mensubunun hazır bulunduğu bir duruşmada, yargılama henüz sona ermemişken yapılan ve kamuoyuna servis edilen bazı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Dünkü duruşmada tarafıma söz hakkı verilmemiş, tarafımdan herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Dünkü duruşmada “söz hakkımı kullandığım” veya “ifade verdiğim” yönünde oluşturulan algı gerçeğe aykırıdır. Duruşmada dile getirilen hususlar, şahsım tarafından mahkemede söylenmiş bir ifade olmayıp; ilk ifade alma sürecinde tutulan kayıtların tanık sıfatıyla mahkemeye aktarılmasından ibarettir. Bu aşamada tarafımdan söz alınmamış, herhangi bir beyanda bulunulmamış ve herhangi bir itiraz ileri sürülmemiştir.

Buna rağmen, tarafımdan söylenmemiş beyanlar varmış gibi gösterilerek yapılan yayınlar; gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kamuoyunda yanlış algı oluşturma niteliği taşımaktadır. Söz konusu yayınlar, dezenformasyon içeren ve hukuki süreci etkilemeye yönelik niteliktedir.

Bazı mecralarda tarafıma atfedilen “trol” benzeri nitelendirmelerin ise hiçbir somut dayanağı bulunmamaktadır. Tarafımın bu yönde herhangi bir söylemi, organizasyonu ya da böyle bir algı oluşturacak faaliyeti söz konusu değildir. İnsanların beni sevmesi, desteklemesi ve yanımda durması son derece doğal bir durumdur; bu durumun farklı şekillerde yorumlanması kamuoyunun takdirine bırakılmıştır.

Mahkeme çıkışında basın mensuplarının bulunduğu alanda yer almamam, etik kaygılarla ve yargı sürecinin sağlıklı ilerlemesine zarar vermemek amacıyla alınmış bir tercihtir. Buna rağmen, duruşma salonunda bulunmayan bazı kişilerin, sanki oradaymışçasına gerçeğe aykırı bilgiler yayması ve gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmayan yayınlar yapması dikkat çekicidir.

Tüm bu sürecin çok sayıda gazetecinin gözü önünde gerçekleşmiş olmasına rağmen, gerçekte var olmayan bilgilerin varmış gibi hızlı bir şekilde yayılması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından ayrıca endişe vericidir.

Yargı süreci devam etmekte olup, herkesin yasal haklarını kullanma özgürlüğü bulunmaktadır. Tarafım da, hukuki ve yasal haklarımı ilgili mevzuat çerçevesinde kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.