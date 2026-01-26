Cumhurbaşkanlığı2ndan verilen bilgiye göre, toplantıda Cumhurbaşkanlığı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, Doç. Dr. Bülent Kızılduman, Arkeolog Neşe Topal Kuşku, Dr. Ege Yurtdaş, Doç. Dr. Müge Şevketoğlu, Dr. Mehmetcan Soyluoğlu, Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, Dr. Seren Sevim Öğmen Uyguroğlu, Arkeolog Pembe Yakupoğluları Karaköy, Dr Kozan Uzun, Prof. Dr. Ekin Kozal, Prof. Dr. Marko Kissel, Dr. Ayşe Ceren Eren ve Arkeolog Göktuğ Mohaç hazır bulundu. Toplantıya ayrıca Doç. Dr. Hazar Kaba ile Arkeolog Mehmet Özerenler ise çevirimiçi katıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı seçilmeden önce arkeologlarla yaptığı toplantıda, kültürel mirasın korunması, arkeolojik çalışmaların desteklenmesi ve bilim insanlarının karşılaştığı engellerin kaldırılması konusunda kararlılık vurgusu yaptığını hatırlattı. Arkeologlardan oluşan masanın sürekli toplanması ve söz konusu alanda çalışmalar yapması kararlaştırıldı.