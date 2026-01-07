İlk olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç’I ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, burada onur kıtası tarafından karşılandı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erhürman, KTBK Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, plaket takdimi yapıldı.

KTBK ziyaretinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, burada Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü tarafından askeri törenle karşılandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erhürman, fidan dikti. Ziyarette plaket takdimi yapıldı.