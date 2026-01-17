Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA) Başkanı Mete Boyacı, ESPA Genel Direktörü Prof. Dr. Sertaç Sonan, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit, Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) Başkanı Hasan Esendağlı, Asbaşkanı Evrim Eminağa, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Ceyhun Dalkan, KKTC Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Üyesi Mustafa Doğru ve İdil Ergülalp’in yer aldığı Ortak Vizyon Platformu ekibiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erhürman, güncel konular ve son gelişmeleri değerlendirdi, platform çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Berkan Tokar da hazır bulundu.