Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, Şht Yalçın İlkokulu öğretmen ve öğrencilerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erhürman, koltuğunu Şht Yalçın İlkokulu 5’nci sınıf öğrencisi Masal Şevki’ye bıraktı.

Konuşmasında; sevgi, dürüstlük, adalet, çevre ve güven vurgusu yapan Masal Şevki şu ifadeleri kullandı:

“Biz çocuklar, oyun oynarken; din, dil ve ırk ayırt etmeyiz, barış sadece savaşın olmaması değil herkesin sevgiyle birbirine sarılmasıdır. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, hakkın yenilmediği her yerdedir. Dürüstlük en büyük hazinedir, Dürüstlükten ayrılmayacağız ve adaleti rehber edineceğiz.

Cumhurbaşkanı olarak doğayı korumayı tercih değil, Anayasal zorunluluk haline getirirdim. Stresi azalttığı, odaklanmayı ve mutluluğu artırdığı için yeşil alanları artırırdım.

Eğitimde fırsat eşitliği için, ülkenin tüm okullarını aynı donanım ve standartlara getirirdim. Yenilenebilir enerji projelerini tamamlardım. Güven sağlamak için devlet harcamalarının anlık izlenmesi sistemini kurardım”