799 milyon 682 bin TL olarak öngörülen bütçe Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin de talebiyle 2 milyon 300 bin TL’lik artışla 801 milyon 982 bin TL oldu.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10.20’de toplandı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşüldüğü toplantıya Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Özlem Bayramoğlu Onuray da katıldı.

-Toros

Bütçe üzerine ilk sözü alan CTP Milletvekili Fikri Toros, 19 Ekim’de yapılan seçimle Cumhurbaşkanlığı’na yeni siyasi vizyonu ve enerjisiyle Tufan Erhürman’ın geldiğini söyledi.

Toros, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın çalışmalarının alışılmış fonksiyonlarla sınırlı kalmayacağını, içe ve dışta çalışacak yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyerek, tüm bunlar için bütçe gerektiğini ifade etti.

Uluslararası arenada da farklı diplomatik girişimler yapılacağını belirten Toros, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının de gündemde olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanlığı’nda deniz hukuku ve güvenlikle ilgili kadroların bulunmadığını, bunların oluşturulmasının da öncelikler arasında olduğunu ifade etti.

CTP Milletvekili Armağan Candan ve kendisinin Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) heyetinde yer aldığını anımsatan Fikri Toros, bütçenin başka önceliklere ayrılması nedeniyle Meclis’in, bu alandaki potansiyelin gerisinde kaldığını söyledi.

Toros, “Erhürman’ın yeni siyaseti ve vizyonuyla başlatmak üzere olduğu çalışmalarda böyle bir sınırlama kabul edilemez” dedi.

Maliye Bakanlığı’nın sözünü ettiği finansal düzenlemelere hassasiyet göstermesini istediğini ifade eden Toros, “Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı geçmişe kıyasla çok daha geniş alanda sorumluluk üstlenecek” diyerek, bunun sorumluluğu ve kapasiteyi artırmak anlamına geleceğini kaydetti.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Toros, tüm hak ve menfaatlerden uzak bırakılan Kıbrıslı Türklerin özne olmaktan uzlaştığını söyleyerek, “Çözüm müktesebatına dayalı federal çözüm müzakerelerinin devam etmesi ve bir sonuca varması zaruridir” dedi.

Kıbrıs sorununda başarısızlığın tekerrür etmemesi için yapılması gerekenlere ve Erhürman’ın ortaya koyduğu 4 maddeye işarete eden Fikri Toros, “Bunlar ön şart değildir. Çözüme şüphe ile bakan çevreler bunu ‘Erhürman’ın ön şartı’ diye lanse etti. Böyle bir algı operasyonu yürüttü, bu önerileri şeytanlaştırmaya çalıştı” diye konuştu.

Müzakerelerin ucu açık yöntemle devam etmesinin sonuç alıcı olmadığını dile getiren Toros, acileyet duygusuyla bir takvimin oluşturulmasının kapsamlı sonuç için önemli bir metot olduğunu belirtti.

Fikri Toros, Crans Montana’da varılan yakınlaşmalara sadık kalınarak, farklıklar üzerinde müzakere edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

-Candan

CTP Milletvekili Armağan Candan da Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Candan, Tufan Erhürman’ın yüzde 63’lük oyla cumhurbaşkanlığına seçildiğini, bunun da güçlü bir yetki anlamına geldiğini söyledi.

Candan, Cumhurbaşkanı’nın görev süresinde hükümetle ve Cumhuriyet Meclisi ile uyum içinde çalışmasının önemli olduğunu kaydederek, Erhürman’ın toplumun her kesimiyle istişare içinde olacağını ifade ettiğini anımsattı.

Kıbrıs konusunda Cumhuriyet Meclisi’nin de önemli görevler üstlendiğini belirten Candan, AKPA, Avrupa Parlamentosu (AP), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İslam İş birliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarda söz söyleme hakkının olmasının önemine işaret etti.

CTP Milletvekili Armağan Candan, iş birliğine hazır olduklarını kaydederek, devletin kurumları arasında sistematik bir iletişim kurulmasının önemine değinerek, “Hepimiz benzer konular için yurt dışında mücadele ediyoruz” dedi.

Kıbrıs konusuna da değinen, bu alanda hareketlenmenin başlamasına dair beklentiler olduğunu dile getiren Candan, 5’li toplantının yeri ve zamanı belli olmasa da önümüzdeki dönemde yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Candan, yeni geçiş kapılarının açılması için girişimlerin başlatılması, ara bölgede kurulması öngörülen güneş enerji santraline ilişkin de beklentilerin olduğunu dile getirdi.

Hellim ve süt ürünlerinin Güney’e açılmasının zamanı geldiğini belirten Candan, cumhurbaşkanlığında hem bu konu hem de Taşınmaz Mal Komisyonu’na ilişkin toplantı yapıldığını ifade etti.

Konuşmasında iki toplumlu “Imagine” projesinin akıbetini de soran Candan, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarının daha verimli olabilmesi, yasal çalışmaların üretilmesi ve bunların Meclis’e gelebilmesi için Cumhurbaşkanlığı’nın itici güç olmasını beklediklerini dile getirdi.

Armağan Candan, bu alandaki ad hoc komitenin yeniden hayata geçmesinin Kıbrıs Türk toplumunun kurumlarının AB standartlarıyla uyumlaşması anlamına geleceğini de söyledi.

-Dânâ

Cumhurbaşkanlığı adına cevabi konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Tufan Erhürman’ın çalışmaları ve temaslarıyla ilgili komiteye bilgi verdi.

Erhürman’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne ziyaretini başarılı bir ziyaret olarak değerlendirdiklerini belirten Dânâ, Rum lider ile Perşembe günü yapılacak görüşmeye de işaret ederek, tanışma niteliğindeki ilk görüşmenin bir saat sürmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Bu görüşmenin çalışma planlarının ortaya konması için de önemli olacağını dile getiren Mehmet Dânâ, Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yapacağı görüşmelere de işaret etti.

Dânâ, Erhürman’ın BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile 5 Aralık’ta bir araya geleceğini kaydetti.

Mehmet Dânâ, 5+1 gayri resmi görüşmenin sene sonundan önce tekrarlanmasının da planlandığını söyleyerek, bu toplantıya sıcak bakmakla beraber sonuç alıcı olunmasına odaklandıklarını belirtti.

Diğer 5+1 toplantılarda kayda değer ilerlemeler sağlanamadığını da dile getiren Mehmet Dânâ, halihazırda devam eden ara bölgede güneş enerji paneli kurulması, geçiş kapıları, mayınlardan temizleme konularında ilerleme sağlamak istendiğini söyledi.

Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de sonrasında da Kıbrıs konusunda hangi metodolojiyle ilerleneceğini dile getirdiğini anımsatan Mehmet Dânâ, siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık ve etkin katılımın pazarlık konusu olmadığını vurguladı.

Kıbrıs konusunda yeni dönemde yeni bir metodoloji öngörüldüğünü dile getiren Mehmet Dânâ, “Siyasi irade varsa çözüm bulunması için masada olacağız, Kıbrıs sorununun daha fazla uzamadan çözümü için gerekli katkıyı yapacağız” dedi.

Dânâ, Türkiye ile istişarelerin süreceğini de belirtti.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı’nın bir aylık süreçteki çalışmalarından da bahseden Dânâ, Taşınma Mal Komisyonu, yeni geçiş kapıları, ara bölgeye kurulacak enerji santrali ve hellim konusunda iç hazırlıklar için çalışıldığını hatırlattı.

Mehmet Dânâ, Cumhurbaşkanı’nın Cuma günü Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu toplama kararı aldığını da açıkladı.

Dânâ, komitede milletvekillerin sorularını da yanıtlayarak, 2017’den bu yana 8 yıldır müzakerelerin durduğunu anımsatarak, ortak çıkarlar konusunda ilerleme sağlanmasıyla adada çözüm atmosferinin yaratılabileceğini söyleyerek, “Müzakerelerin bugünden yarına gerçekleşmesi söz konusu olmayabilir ama beklentimiz olumlu yaklaşım ve ilerlemelerle belirli bir ivme sağlamaktır” dedi.

-Onuray

Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Özlem Bayramoğlu Onuray da, bütçedeki bazı kalemlerin yetersiz olduğunu belirterek, iyileştirme talep etti. Onuray, ilaçlama, araç, kırtasiye gibi konularda taleplerini sıraladı.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, bütçenin yeterli gelmeyeceği noktada Cumhurbaşkanlığı’na yardımcı olacaklarını kaydetti. “Biz her zaman Cumhurbaşkanlığına pozitif yaklaştık, pozitif yaklaşacağız” diyen Berova, şu anda bir değişikliği uygun bulmadığını ifade etti.

-Barçın

Komite Üyesi Devrim Barçın ise, kırtasiye alımı için ödenek artışının reddedilmesini eleştirdi. Barçın, Meclis’in kalemlerinde artış yapılırken, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde bunun kabul görmemesine tepki gösterdi.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu da, “Hiçbir şeyi değişmeyeceksek neden komitede bütçe görüşmesi yapılır?” diye sorarak, “O zaman komiteyi toplamayın” dedi. Özuslu, Cumhurbaşkanlığının taleplerinin reddedilmesini kabul etmediğini söyledi.

-Şahali

CTP Grup Başkanvekili Erkut Şahali de, Maliye Bakanlığı’nın yaklaşımının doğru olmadığını belirterek, “Cumhurbaşkanlığına özel bir muamele uygulanmasın” dedi.

-Eroğlu

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise, adalet vurgusu yaparak, Meclis’teki temizlik kalemine ne kadar bütçe ayrıldıysa Cumhurbaşkanlığı’na da ayrılacağını kaydetti. Araç konusunda başka kurumların da talepleri olduğuna dikkati çeken Canaltay, “Araç konusu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama diğer konularda adalet mülkün temelidir” dedi. Canaltay, gerekli düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Daha sonra toplantıya 10 dakika ara verildi. Aranın sonrasında bütçeyle ilgili üç tane öneri okundu. Kırtasiye ödeneği, temizlik malzemesi alımları ve ağırlama, tören, fuar, organizasyon kalemlerinde artış yapılmasına ilişkin öneriler oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Cumhurbaşkanlığı bütçesi 801 milyon 982 bin TL olarak oy birliyle onaylandı.

-Sadrazam

Öte yandan CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun sorusu üzerine Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam komiteye kısa bir bilgi verdi.

Sadrazam, kamu kayıtları ve arşivler konusunda yasa çalışmaları olduğunu dile getirerek, bu yasa tasarısıyla Kamu Kayıtları ve Arşivler Yüksek Kurulu’na yönelik çalışma öngörüldüğünü söyledi.

Yasanın Merkezi Mevzuat Dairesi’nde olduğunu ve teşkilat yasası için de çalışmalar yapıldığını dile getiren Sadrazam, iki yasanın geçmesiyle ülkedeki boşluğun ortadan kalkacağını kaydetti.

Sadrazam’ın konuşmasının ardından komite toplantısına saat 13.30’a kadar ara verildi.