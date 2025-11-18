Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu. Başkan Cemaller, sanığı bir yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıklayarak, kararı okudu.

Başkan, 13 Temmuz 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de Hafız Cemal Lokman Hekim Sokak üzerinde tespit edilen sanığın kullanımındaki araçta ve üzerinde arama yapıldığını söyledi. Başkan, yapılan aramada sanığın tasarrufunda 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Başkan, ayrıca sanığın 27 Mart 2023 tarihinden tutuklandığı 13 Temmuz 2025 tarihine kadar ülkede ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini kaydetti.

Başkan, sanığı kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti.

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğunu ifade ederek, en hafif uyuşturucu türleri arasında olup ceza takdirinde bu husus sanık lehine değerlendirildiğini söyledi.

Başkan, uyuşturucu maddenin türü miktarını, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı.

Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı bir yıl 6 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.