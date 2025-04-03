Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin katıldığı toplantıda Teknofest öncesi KKTC'yi ziyaret edecek olan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ziyareti, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak olan Teknofest ve inşaası tamamlanmak üzere olan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Meclisi yerleşkelerinde gelinen son durum hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk defa organize edilecek olan Teknofest'in büyük heyecan yarattığını ve bu etkinliğin ülkemizde yapılacak olmasından dolayı duymuş olduğu mutluluğu dile getirerek, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının ise tamamlanma ve taşınma aşamasına geldiğini ifade etti. Hem Teknofesti ülkemize getirme kararlılığı gösteren T3 Vakfı ve Selçuk Bayraktar'a hem de büyük bir hızla ülkemize kazandırılan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binaları ile Millet bahçesinin talimatını veren TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yetkili ve çalışanlara teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Yargı binasının da hızla devam ettiğini söyledi.

Söz konusu hazırlık toplantısı hakkında birkaç basın organında çıkanların güncel bazı gelişmelerle ilişkilendirilmesinin tamamen hayal ürünü olduğunu ve gerçeklerle bir ilgisi olmadığını da ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yürütmenin hükümetin uhdesinde olduğunu ve en doğru kararın bakanlar kurulu tarafından verileceğine olan inancını dile getirdi.