KKTC Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 8 Temmuz 2026 tarihinde kabul ettiği "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" başlıklı karara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs sorunu ve adada yaşanan gelişmelere ilişkin tek taraflı ve tarafgir yaklaşımını bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, kararın 20 Temmuz 1974 Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü öncesinde ve iki halk arasında güvenin tesis edilmesi ile kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabaların sürdüğü bir dönemde kabul edilmesinin dikkat çekici olduğu belirtildi. Bu tür girişimlerin uzlaşıya katkı sunmadığı, aksine güven ortamının oluşmasını engelleyerek çözüm çabalarına zarar verdiği savunuldu.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararın siyasi saiklerle ve tarafgir bir yaklaşımla tarihi yeniden şekillendirme çabasının ürünü olduğu ileri sürüldü. Kararın kabul sürecinin de tek yanlı bir anlayışla yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bu yaklaşımın Avrupa Parlamentosu'nun saygınlığına, güvenilirliğine ve aldığı kararların dikkate alınma potansiyeline zarar verdiği görüşü dile getirildi.