Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ercan Havalimanı'nda düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin yeni bir döneme girdiğini belirterek, imzalanacak Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın ülkenin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyeti KKTC'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin "yaşamsal" öneme sahip olduğunu vurguladı. Her ziyaretin iki ülke arasındaki güçlü iş birliği ve kardeşliğin yeni bir adımı olduğunu ifade eden Üstel, "Bizler aynı tarihin, aynı kültürün, aynı inancın ve aynı kaderin çocuklarıyız. Tek milletin evlatlarıyız." dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Üstel, sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi ile Karpaz Pamuklu Hastanesi'nin yapımının sürdüğünü, Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin tamamlanarak hizmete açıldığını hatırlatan Üstel, ülke genelinde yeni sağlık merkezleri, okullar, yollar ve sosyal konut projelerinin hayata geçirildiğini kaydetti.

Konuşmasının en önemli bölümünü enerji projelerine ayıran Üstel, imzalanacak doğal gaz boru hattı mutabakatının KKTC'nin gelecek yüzyılını şekillendirecek stratejik bir vizyonun ilk adımı olduğunu söyledi. Asrın Su Projesi'nin ardından enerji alanında da tarihi bir adım atıldığını belirten Üstel, doğal gazın ülkeye ulaşmasıyla elektrik üretim maliyetlerinin düşeceğini, enerji arz güvenliğinin güçleneceğini, sanayi ve turizm sektörlerinin rekabet gücünün artacağını ifade etti.

Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesine yönelik enterkonnekte sistem çalışmalarının da sürdüğünü açıklayan Üstel, hedeflerinin enerji güvenliğini artırmak ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin etkilerine de değinen Üstel, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı Türkiye ile yürütülen iş birliği kapsamında 2026 yangın sezonu boyunca bir yangın söndürme helikopterinin KKTC'de konuşlandırıldığını açıkladı. Helikopterin hızlı su temini için Ulukışla ve Dikmen'de iki büyük su alma havuzunun hizmete alındığını belirten Üstel, Orman Dairesi'nin de 205 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi ile sezon boyunca görev başında olduğunu söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca teknik ekipman ve personelle sınırlı olmadığını vurgulayan Üstel, vatandaşlara da dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, "En küçük bir ihmalin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini unutmamalıyız. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır." ifadelerini kullandı.

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolleri kapsamında sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, turizm, dijital dönüşüm ve enerji alanlarında yatırımların sürdüğünü belirten Üstel, hükümetin hedefinin güçlü altyapıya, sağlam mali yapıya ve yüksek yaşam kalitesine sahip bir KKTC oluşturmak olduğunu söyledi.

Kıbrıs meselesine de değinen Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün vazgeçilmez milli politika olduğunu belirterek, Türkiye ile bu konuda tam görüş birliği içinde olduklarını ifade etti. Geçmişte başarısız olan çözüm modelleri yerine iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunduklarını kaydeden Üstel, Türkiye ile yürütülen ortak projelerin ve imzalanacak doğal gaz mutabakatının KKTC'nin kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.

Başbakan Üstel, konuşmasının sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve Türk milletine KKTC'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasındaki güçlü ortaklığın önümüzdeki dönemde daha büyük projelerle güçlenerek devam edeceğine olan inancını dile getirdi.