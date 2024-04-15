Cumhuriyet Meclisi, 23 Nisan Salı günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle, yasama ve denetim görevini 22 Nisan Pazartesi günü yapacak.

Genel kurul bugünkü birleşiminde 2024 Mali Yılı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı da onayladı.

Tasarıyla ilişkin rapor, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu tarafından okundu.

Tasarı üzerine söz alan olmaması üzerine açık oylamaya geçildi. 2024 Mali Yılı (Değişiklik) Yasa Tasarısı 26 kabul, 6 ret oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra Birleştirilmiş Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı.

Tasarıyla ilişkin raporu Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak okudu.

Yeşilırmak, tasarıda okullardaki öğretmen sayısının artırıldığını, müdür ve müdür muavini olma koşullarının düzenlendiğini söyledi.

Besim

Tasarı üzerine söz alan CTP milletvekili Filiz Besim, öğretmen kadrolarının artması için bu yasaya onay verdiklerini ifade etti.

Besim, öğretmen, doktor, hemşire ve kamu çalışanı istihdam sayısının her geçen gün artırılmasının sebebinin kontrolsüz nüfus artışı olduğunu kaydederek, “Kıbrıslıların, bu ülkede yaşayan insanların nüfusu artmıyor, aksine her geçen gün azalıyor, yok oluyor, kayboluyoruz.” dedi.

Besim, hastanelerde, yollarda, okullarda “yetememe” hali olduğunu belirterek, “Nüfus sorununu ciddiyetle ele almazsak çöküş yakıcı ve yok edici olacak” diye konuştu.

“Bu ülkede neye ihtiyacımız olduğunun hesaplanması gerek” diye konuşan Besim, kısıtlı kaynakların planlı ve verimli şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Besim, CTP iktidarında nüfus politikasının öncelikli konu olacağını belirtti.

Çavuşoğlu

CTP Milletvekili Besim’in konuşmasına yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Filiz Besim’in öğretmen eksikliği olduğuna yönelik ifadesinin doğru olmadığını, tasarıda söz konusu değişikliklerin muhtemel gelişmelere karşı öğretmen alımını sağlayabilecek kadroları oluşturabilmek adına yapıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, neredeyse her 2 yılda bir bu sayılarının artırıldığını belirterek, “Son 5 yıl içerisinde 22 okulun temelini attık, 17’sini eğitime başlattık. Dolayısıyla, öğretmen sayısında erime oluyor ve kadro sayısı yetersiz oluyor.” dedi.

Gelecek yıllarda da okullar yapılacağını, bu yıl 2 okulun açılacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, oluşabilecek öğretmen ihtiyacına dikkat çekti.

CTP’nin iktidara gelmesiyle yapması planlandığı ifade edilen projelere işaret eden Nazım Çavuşoğlu, “CTP’nin daha önceki iktidar döneminde bıraktığı eksiklikleri telafi etmesi” temennisinde bulundu.

Besim

Bunun üzerine yeniden söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, kadro arttırılmasıyla ilgili bir sıkıntıları bulunmadığının oybirliğinden belli olduğunu kaydederek, esas sorunun “kontrolsüz nüfus artışı” olduğunu ve Bakan Çavuşoğlu'nun bu konuyu görmezden geldiğini ileri sürdü.

Ardından, tasarı madde madde görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi. Tasarının üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından bir sonraki birleşime ertelendi.

Konuşmaların ardından Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.