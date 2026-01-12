Genel kurulda daha sonra, “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ele alındı. Konuyla ilgili ilk söz alan CTP Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, muhalefete yeterli bilgi verilmeden hazırlanıp, genel kurula getirilen yasalardan bir tanesiyle daha karşı karşıya olduklarını belirterek, tasarıyla ilgili teknik sorular sordu ve eleştirilerde bulundu.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, İnönü'de ev yapmaları amacıyla köylülere verilen hali arazilerin süreleri dolmak üzere olduğundan kira süresini uzatarak çözüm imkanı yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Vatandaşların yaptıkları evlerle ilgili sürekli ödeme yapmak zorunda kaldığına işaret ederek, bir defaya mahsus 50 yıllık bir süre açılımı yaptıklarını kaydeden Oğuz, bu yasayla bazı anomalilikleri de gidermeyi umduklarını söyledi. Oğuz, konuyla ilgili milletvekillerinin sorularını da cevapladı.

Yeniden söz alan Fazilet Özdenefe, 30 Haziran’da geçirilen yasanın 2 gün önce gündeme alındığına işaret ederek, bu yasa geçirilirken hata yapılmaması için tasarı üzerinde bir süre daha çalışılmasını önerdi. Konuşmaların ardından tasarı üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve tasarı madde madde okunarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra sunuşlarla devam etti. Pul (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkereler ele alındı. Her iki tasarı da oy birliğiyle onaylandı.

Üçüncü görüşmesi yapılan 5 Ocak 2026’da görüşülmeye başlanan Yukarı Girne’de V/H XII.20E2+28E1 Blok F Parsel 388 İçerisinden Geçen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı (G.K.T.No:12/4/2025) ile Serdarlı köyünde 740 Koçan Numarası ile Kayıtlı XIII.64 Parsel 78(Yeni 119/9) Numaralı Evkaf Delegelerine Ait Mazbut Emlakten Eski Parsel 93/1/2+77/1/1 (Yeni 119/7) Numaralı Emlake Geçit Hakkı Olarak Verilen Arazinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı (G.K.T.No:11/4/2025) da oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra bugünkü çalışmalarını tamamladı. Yarın yapılacak genel kurul toplantısı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anma töreni nedeniyle 12.00’de başlayacak.