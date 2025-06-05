Yeni Meclis Binası’nda gerçekleşen etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Meclis yöneticileri katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis çalışanlarına yönelik mesajında, bayramı yeni Meclis binasında kutlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Öztürkler, Meclis’in taşınma sürecinin yasama ve komite çalışmalarını yürütürken büyük bir özveriyle tamamlandığını vurgulayarak, çalışanların fedakârlığına dikkat çekti.

Zor dönemlerin dayanışmayla aşıldığını belirten Öztürkler, bayramın herkes için bir nefes alma fırsatı olmasını diledi.

Gazze’de süregelen saldırılar ve katliamlara değinen Öztürkler, bir an önce savaşın sona ermesini ve bölgede barışın hâkim olmasını temenni etti.

Öztürkler, bayramların küskünlüklerin son bulduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olması gerektiğini belirterek, tüm Meclis çalışanlarına ve yurttaşlara mutlu, huzurlu ve sağlık dolu bir bayram dileğinde bulundu.

Özdenefe;

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de törende yaptığı konuşmada, Meclis çatısı altında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özdenefe, bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini, küskünlerin barışmasını ve affetme kültürünün güçlenmesini sağladığını vurguladı.

Gazze’de yaşanan trajedilere dikkat çeken Özdenefe, çocukların ölmediği, hep güldüğü nice bayramlara ulaşmayı ümit ettiğini ifade etti.

Bayramlaşmanın ardından Meclis Binası önünde hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.