Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, AKPA Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen görüşmede heyet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik başlattığı yeni girişim ile Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuéllar’ın adada yürüttüğü temaslar hakkında Berset’e bilgi verdi.

Kıbrıs Türk tarafının yeni şekillenecek çözüm sürecine ilişkin hassasiyet ve önceliklerini aktaran heyet, sürece yapıcı katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin İnsan Hakları gündemli toplantısında mülkiyet konusunda aldığı karar da değerlendirildi. Heyet, Kıbrıs Türk tarafının AİHM kararlarının icrası bağlamında hukuken üzerine düşenleri yerine getirdiğinin ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir mekanizma olduğunun defalarca teyit edilmiş olmasına rağmen, Rum tarafının uyguladığı siyasi baskılar sonucu mülkiyet başlığının kapatılamamasına dikkat çekti.

Cumhuriyet Meclisi heyeti, Avrupa Konseyi’nin önemli bir kurum olduğunu belirterek AKPA’daki Kıbrıs Türk temsiliyetinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Taraflar ayrıca, ileriki dönemde Avrupa Konseyi ile Kıbrıs Türk tarafı arasındaki istişarelerin artırılması konusunda mutabık kaldı.

Heyet, temasları kapsamında AKPA Genel Sekreteri Despina Chatzivassiliou ile de görüştü. Görüşmede, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, bölgesel gelişmeler, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı insan hakları ihlalleri, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin mülkiyet konusundaki kararı ile Kıbrıslı Türklerin farklı kesimlerinin Avrupa Konseyi çalışmalarına daha etkin katılımı ele alındı.