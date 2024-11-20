Öztürkler, Çocuk Onkoloji Servisi'ne yapılacak bağıştan dolayı Lefkoşa Türk Belediyesi'ne ve organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Öztürkler, Meclis olarak bu etkinliğin arkasında olduklarını ve desteklerinin tam olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay da, Meclis Başkanı ile birlikte kahramanlara destek verdiklerini vurgulayarak, ülkede her gün artan vakalara dikkat çekmek adına önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Yardımcısı Erkut Şahali ise Lefkoşa Maratonu'nun son derece önemli bir toplumsal dayanışma örneği olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yıl Şampiyon Melekler için koştuklarını ve bu yıl da Çocuk Onkoloji Servisi için koşacaklarını belirten Şahali, yeni dayanışma örneklerine vesile olmasından dolayı bu etkinliği desteklediğini ifade etti.