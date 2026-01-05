CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkedeki siyasi, sosyal ve ekonomik çöküşün çalışma yaşamında yarattığı tahribatın çok büyük olduğunu savunarak bu durumun bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti.

İncirli, "yolsuzluk, usulsüzlük, hukuk tanımazlık ve kötü yönetime" işaret ederek, her geçen gün artan hayat pahalılığı ile çalışanların alım gücünün düştüğünü ifade etti.

-“Emek mücadelesinde sendikalaşma ve örgütlü hareket teşvik edilecek”

Emek mücadelesinde sendikalaşmanın ve örgütlü hareket etmenin önemine vurgu yapan İncirli, özel sektörde sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması yönündeki çalışmaların altını çizdi.

İncirli, toplumsal muhalefetin yükseldiğini ve değişimin artık kaçınılmaz olduğunu belirterek, CTP’nin tüm kadrolarıyla ve toplumun tüm kesimleriyle yoğun bir hazırlık içinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Halk iradesinin değişimden, daha güçlü demokrasiden ve adaletten yana olduğuna işaret ederek ortak mücadele çağrısı yapan İncirli, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, kapsayıcı, sorunlara tam bir uzlaşı kültürü içinde çözüm bulan bir anlayışla CTP’nin iktidara hazır olduğu mesajını verdi.

Çalışma hayatındaki sorunlara da dikkat çeken İncirli, emek sömürüsünün olmadığı, adil paylaşım, güvenceli ve eşit çalışma koşulları ve insan onuruna yaraşır bir çalışma ortamını hedeflediklerini belirterek, halkın beklentilerine somut hedeflerle yanıt vereceklerini ifade etti.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Semih Kolozali ise çalışma hayatında yaşanan sorunlardan bahsederek çözüm önerilerini sundu.

CTP heyetinde Genel Başkan Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, MYK üyesi Örgütlenme Sekreteri Koral Aşam ve Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros eşlik etti.

DEV-İŞ heyetinde ise Başkan Semih Kolozali ile beraber DEV-İŞ Genel Sekreteri Doğukan Akdeniz, DEV-İŞ Temsilcisi Bolkan Bardak, DEV-İŞ'e bağlı Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şen, DEV-İŞ Yönetim Kurulu üyesi Serhan Erkin, DEV-İŞ temsilcileri Ufuk Aydoğan ve Cem Taşlıovalı ve DEV-İŞ Yönetim Kurulu üyesi Çağan Gulamkadir hazır bulundu.