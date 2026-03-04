Kıbrıs adasının alan itibariyle en büyük havalimanı konumundaki Ercan Havalimanı yolculara sunduğu konfor ve hizmet kalitesi ile de ön plana çıkıyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak- 28 Şubat 2025 ile 1 Ocak – 28 Şubat 2026 dönemindeki ilk 2 aylık sürede yolcu sayısında yüzde 10.84, uçak sayısında ise yüzde 10.34’lik bir yükseliş oldu.

2025’e göre ilk 2 ayda yolcu ve uçak rakamları yükselişte

Buna göre 2025 yılının ilk iki ayında Ercan Havalimanı’nı 829 bin 564 yolcu kullanırken, bu sayı 2026’nın ayni döneminde 919 bin 504’e yükseldi.

Uçak sayına bakıldığı zaman ise 2005’in ilk 2 ayında Ercan Havalimanı’nı 5 bin 486 uçak kullanırken, 2026’nın ayni döneminde bu rakam 6 bin 53 olarak gerçekleşti.

Yolcu sayılarında artış

Ercan Havalimanı’nı Ocak 2025’te 433 bin 811, 2026 Ocak’ta ise 495 bin 692 yolcu kullandı. 2025 Şubat ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 395 bin 753 iken Şubat 2026’da bu sayı 423 bin 812 olarak gerçekleşti.

Uçak rakamlarına bakıldığı zaman ise Ocak 2025’te havalimanını 2 bin 942 uçak kullanırken, 2026’nın Ocak ayında bu rakam 3 bin 264 oldu. 2025 Şubat rakamlarında ise Ercan Havalimanı 2 bin 544 uçağa hizmet verirken, ayni ayın 2026 yılında bu sayı 2 bin 789 olarak gerçekleşti.