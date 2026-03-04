-ÖZEL HABER-

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, üstlendiği görevin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ülkenin yeniden seçim atmosferine girdiğini söyledi. Kişi, “Benim için çok onore edici bir görev, anlamlı bir görev. Cumhurbaşkanlığı süreci yaşadık, hemen bu yıl içinde biz 2 seçim bekliyoruz. Ocak 2027 olsa da genel seçim tarihi yarın gerçekleşecek bir erken seçim bile geç kalınmış bir erken seçimdir.” dedi.

Kişi, CTP’nin çalışmalarını yalnızca seçim hesaplarıyla yürütmediğini vurgulayarak, ülkede son beş yılda ciddi bir yıkım yaşandığını ifade etti. “Sadece seçim odaklı çalışmıyoruz. Yapılan yıkım döneminin ardından iktidara hazırlık sürecindeyiz. Bununla ilgili sokakta olmaya devam ediyoruz. Birçok çalışmamız var. Hükümet programının yazım çalışmalarına başladık.” diye konuştu.

Parti olarak seçimlere yönelik “politik malzeme” üretme sürecine girmediklerini söyleyen Kişi, birçok alanda kapsamlı politik metinler hazırladıklarını belirtti. “Bize göre ülkede son 5 yılda ciddi bir yıkım yaşandı. Bu yıkıntıları ortadan kaldırmak ve her bir alan için ‘değişim başlıyor’ mantığımız var.” ifadelerini kullandı.

Mart ayında çalıştay planlanıyor

CTP’nin hazırlık süreci kapsamında mart ayında geniş katılımlı bir çalıştay öngördüklerini belirten Kişi, hükümet programının yalnızca iyi niyet temennilerinden oluşmayacağını vurguladı. “Hazırlık sonunda mart ayında çalıştay ön görüyoruz. Biz genel geçer iyi niyetler içeren bir program değil, neyi nasıl yapacağımızı her şekilde açıklayacağız. Ciddi bir hazırlık süreci içindeyiz.” dedi.

“Programı merkezden değil, toplumla birlikte yazıyoruz”

Kişi, hükümet programını parti merkezinde hazırlamadıklarını, çok sayıda sivil toplum örgütüyle istişare halinde olduklarını söyledi. “Merkez binamızdan yazmıyoruz biz bu hükümet programını; birçok sivil toplum örgütü ile görüşme halindeyiz. Biz bu konuda iddialı ve heyecanlıyız. Bu kadar kötülüğün ve umutsuzluğun üzerine yeni bir umut olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bu hükümetin gömleği başından beri yanlış iliklendi; erken seçim kaçınılmaz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, mevcut hükümetin ülkeyi yönetme kapasitesini kaybettiğini ve erken seçimin artık zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Erken seçim tartışmalarının her birkaç ayda bir yeniden gündeme gelmesini değerlendiren Kişi, “Bu hükümetin nasıl olduğu herkesin takdiri. Başından yanlış iliklenen bir gömlekten bahsediyoruz. Her 2-3 ayda bir erken seçim tartışması önümüze çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Kişi, devlet kurumlarının giderek zayıfladığını belirterek, “Kurumlar çürüyor, yozlaşıyor ve bu yapıyı sürdürme niyetinde olan bir hükümet var.” dedi.

Erken seçimin bu yıl içinde yapılması gerektiğini vurgulayan Kişi, “Seçim bu yıl içinde yapılmalı ve ben UBP’nin bundan kaçamayacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk öfke kusması yaşadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, karma oy ve yargı reformu üzerinden yürütülen tartışmaların, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan ağır yenilginin gölgesinde şekillendiğini belirtti.

Kişi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde hükümetin ciddi bir hezimet yaşadığını dile getirerek, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi bir hezimet yaşandı. Çok ciddi bir şekilde bu halk seçimlerde öfke kusması yaşadı. Bu düzen hiçbir zaman bu duruma gelmediydi. İlk kez bu ülke bu duruma geldi.” dedi.

“Yargı siyasete alet ediliyor”

Kişi, karma oy düzenlemesi ve yargı reformuna yönelik UBP’nin adımlarını da eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Ünal Bey, yapılacak bir erken seçimin benzer sonuçlanacağı endişesi ile yargıyı siyasete alet ediyor. Biz yargı reformunu ve karma oyun kalkmasını destekliyoruz ama bu şekilde değil. Biz bu noktada UBP’nin samimiyetine inanmıyoruz.”

“Önce erken seçim yapılmalı”

Herhangi bir anayasal değişikliğin erken seçim öncesinde gündeme getirilmesinin toplumda ciddi tepki yaratacağını söyleyen Kişi, “İlk yapılması gereken erken seçimdir. Bu yapılmadan oluşacak herhangi bir değişiklik toplum tarafından reaksiyon görecektir.” dedi.

Kişi, bugün bir anayasa referandumu yapılması durumunda halkın mevcut düzene tepki göstermek amacıyla karşı oy kullanacağını savunarak, “Bugün anayasa referandumu olsa toplum bu düzene tepkiden ona da hayır diyecektir. Anketlerde bunları çok rahat görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Anketlerde CTP yüzde 45’in üzerindedir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, son yapılan kamuoyu araştırmalarının halkın mevcut yönetimin değişmesini istediğini açıkça gösterdiğini söyledi.

Kişi, anketlerde partiler arasındaki farkın net şekilde ortaya çıktığını belirterek, “Şu anda yönetilenlerin gitmesini isteyen bir halk var, alternatif de CTP’dir.” ifadelerini kullandı.

CTP’nin oy oranının tek başına iktidarı mümkün kıldığını vurgulayan Kişi, “Anketlerde tek başına iktidarı gösteren bir açıklık var, yüzde 45’in üzerinde görünüyoruz. Hedefimiz de yüzde 50’nin üstüdür.” dedi.

“Meclis yasa yapma niteliğini kaybetmiş durumda”

Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan tartışmaları da değerlendiren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, mevcut parlamento yapısının artık sağlıklı bir yasama işlevi yerine getiremediğini söyledi.

Kişi, Meclis’in bugünkü hâlinin ciddi bir kurumsal çöküşün göstergesi olduğunu belirterek, “Meclisin şu andaki durumu yasa yapıcı niteliğini bile kaybetmiş durumda.” dedi.

CTP’nin işleyen bir demokrasi görüntüsü yaratma çabasının parçası olmayacağını vurgulayan Kişi, “Doğal bir yasama süreci devam edermiş gibi davranmanın bir parçası olamayız.” ifadelerini kullandı.

Meclis’te zaman zaman yaşanan gerginliklere de değinen Kişi, “Meclis’teki bu tür durumları da tasvip etmeyiz.” diyerek hem yapısal bozulmaya hem de siyasal gerilime dikkat çekti.