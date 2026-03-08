Pertev’in değerlendirmeleri İngilizce yayımlanan Cyprus Mail gazetesinde 8 Mart 2026 tarihinde yer aldı.

Eski başmüzakereci Raşit Pertev, modern savaş koşullarında İngiliz askerî üslerinin Kıbrıs’ı bölgesel çatışmaların hedefi haline getirdiğini belirterek konunun uluslararası yargıya taşınmasını, üslerde nükleer silah teftişinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından acilen yapılmasını ve kısa vadede üslerin askerden arındırılmasını önerdi. Pertev, nihai aşamada ise İngiliz üslerinin geleceğinin referanduma götürülerek kapatılıp kapatılmayacağına Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halklarının karar vermesi gerektiğini söyledi.

Eski başmüzakereci ve eski bakan Raşit Pertev, Kıbrıs’taki İngiliz askerî üslerinin günümüz güvenlik ortamında ciddi riskler yarattığını belirterek konunun artık açık biçimde tartışılması gerektiğini söyledi. İngilizce yayımlanan Cyprus Mail gazetesine konuşan Pertev, modern savaş teknolojilerinin askeri üslerin bulunduğu bölgeleri hızla potansiyel hedef haline getirdiğini ifade etti.

Pertev, modern savaş teknolojilerinin yaygınlaştığı bu dönemde, askeri tesislerin bulundukları bölgeleri çatışmaların doğrudan hedefi haline getirebildiğini belirterek, Kıbrıs’ın bu gelişmeler karşısında istemeden bölgesel gerilimlerin içine çekildiği uyarısında bulundu.

“Uzun menzilli füzelerin, hassas silahların ve drone savaşının yaşandığı bir çağda, bölgesel çatışmalarla bağlantılı askerî tesislerin bulunduğu bölgeler hızla hedef haline gelebilir. Kıbrıs bu çatışmaların tarafı olmasa bile, çok uzak coğrafyalardaki savaşların misillemeleri veya tırmanmaları sonucunda giderek daha fazla risk altında kalmaktadır” diyen Pertev, bu durumun ada halkının güvenliği açısından ciddi bir mesele olduğunu vurguladı.

İngiltere’nin statükoyu değiştirme niyeti yok

Pertev, İngiltere’nin mevcut üs düzenlemelerinden önemli stratejik faydalar sağladığını ve bu nedenle Londra’nın mevcut statükoyu değiştirmek için güçlü bir teşvike sahip olmadığını ifade etti. Bu nedenle değişim talebinin Kıbrıs toplumundan gelmesi gerektiğini belirten Pertev, özellikle sivil toplum kuruluşları, akademi ve medyanın bu konuda öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

Pertev ayrıca bazı siyasi liderlerin mevcut dış politika tercihleri ve güvenlik işbirlikleri nedeniyle bu konuyu gündeme getirmekte menfaat çatışması yaşayabileceğine de dikkat çekti.

Konu uluslararası yargıya taşınmalı

Pertev’e göre ilk adımlardan biri konunun uluslararası hukuk platformlarına taşınması olmalıdır. İngiliz üslerinin bölgesel askerî operasyonlarda kullanılmasının Kıbrıs’taki sivil nüfusu ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya bıraktığını belirten Pertev, bu durumun uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

IAEA tarafından acil nükleer teftiş

Pertev ayrıca İngiliz üslerinde nükleer silah bulunup bulunmadığının net biçimde ortaya konulması gerektiğini söyledi. Bu nedenle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) üslerde acil bir denetim gerçekleştirmesi gerektiğini belirten Pertev, bu konunun şeffaf biçimde açıklığa kavuşturulmasının kamu güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Üslerin askerden arındırılması önerisi

Pertev, kısa vadede İngiliz üslerinin askeri faaliyetlerden arındırılmasının tartışılması gerektiğini belirterek, Kıbrıs’ın büyük güçlerin askeri operasyonlarının yürütüldüğü bir platform haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Nihai karar halkın olmalı

Pertev, İngiliz askerî üslerinin adadaki varlığının devam edip etmemesi konusunda nihai kararın ise halk tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti.

“Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar bu üslerin varlığı konusunda hiçbir zaman doğrudan karar vermeye çağrılmadı” diyen Pertev, bu nedenle konunun referanduma götürülerek İngiliz üslerinin geleceğine Kıbrıs halkının karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Pertev sözlerini şu değerlendirmeyle tamamladı:

“Sonuçta soru basittir: Kıbrıs başkaları için stratejik bir askerî varlık mı olacak, yoksa kendi halkı için güvenli bir yurt mu?”

Lefkoşa – 8 Mart 2026

Kaynak - Cyprus Mail, 8 Mart 2026