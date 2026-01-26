Polisten edinilen bilgiye göre, 26 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında, M.T. (E-42) yönetimindeki AA 651P plakalı kamyon araç, Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Kamyon araç, bu esnada karşı istikametten gelmekte olan A.K. (K-29) yönetimindeki PA 770 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu, kamyon sürücüsü M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ş. (E) ve salon araç sürücüsü A.K. yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavilerinin halen sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.