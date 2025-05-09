Polisten yapılan açıklama şöyle:

“9.5.2025 tarihinde, saat 16:15 sıralarında, Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayolu üzerinde, güney istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden ve önünde seyretmekte olan araçları geçmeye çalışan FE 441 plakalı salon araç sürücüsü Jabar ALİ (E-24), araçları geçmek için yolun sağına geçtiği esnada, karşı yönden gelmekte olan araçlara çarpmamak için kendi şeridine geçmeye çalıştığı esnada , önünde aynı yöne seyretmekte olan Ali YAHŞİ (E-53) yönetimindeki 16 BIK 566 plakalı kamyonun arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan FE 441 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Jınnat KAZI (E-35) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”