Geçitköy'de yaşayan bir kişi, İskele'de bulunan bir daireyi satacağı yönünde yalan beyanda bulunarak 30 bin dolar temin ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, olayın 2024 yılı içerisinde meydana geldiği ve zanlının, bir kişiye İskele'de bulunan bir daireyi kendisine satacağını söyleyerek toplam 30 bin ABD dolarını sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada K.K. (E-51) 19 Temmuz 2026 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.