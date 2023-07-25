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KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, Gündem Kıbrıs TV'de Bahar Sancar'ın programına konuk oldu. Aydın, EL-SEN’in KIB-TEK çalışanlarının trafolara polis tarafından alınmadığı iddiasına yanıt verdi…



“ULUSLARARASI İHALEYE ÇIKACAĞIZ”… Ülkedeki dönüşümlü elektrik kesintileri hakkında bilgi veren KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, kesintilerin son bulacağını kaydetti. Kesintilerin Teknecik ve Kalecik santrallerindeki iki tribün arızası kaynaklandığını belirten Aydın, “Elektik konusu sürekli yatırım istiyor. Göreve geldikten sonra biz hükümetimizle ilgili yeni yatırım kararları aldık. İlk etapta iki makine alma kararı aldık ardından bunu 4 makineye çıkardık. Uluslararası bir ihaleye çıkacağız. Bu makineler yaz kış çalıştığından beklenmedik arızalar oluyor. Bu arızalar olduğunda kesintiye gitmek zorunda kalıyoruz” dedi.

“POLİS, EL-SEN ÜYELERİNİ ENGELLEMEK İÇİN TRAFOLARDA DEĞİLDİ”… “KIB-TEK yönetiminin EL-SEN üyesi çalışanların arızaları giderme maksatlı trafolara girmesinin Polis tarafından engellediği” iddialarıyla ilgili konuşan Aydın, herhangi bir engel olmadığını, El-SEN üyesi çalışanlardan değil, dıştan gelecek herhangi bir sabotaja karşı bu önlemin alındığını belirtti.

“ESAS HEDEF KABLO İLE TÜRKİYE'YE BAĞLANMAK”… AKSA ile imzalanan 15 yıllık sözleşmeyle ilgili de konuşan Aydın, “Yeni sözleşmenin eski sözleşmeye göre birçok avantajı var. Esas hedef burada kablo ile Türkiye'ye bağlanmaktır” dedi.

“TEKNECİK SICAK SANTRAL OLARAK KALACAK”… Türkiye'den kablo ile elektrik gelse dahi, Teknecik'in gerekli bakım ve yatırımların yapılarak sıcak santral olarak kalacağını vurgulayan Aydın, “Kablo ile elektrik gelse de yeni yatırımlar yaparak Teknecik'i sıcak tutacağız. TEDAŞ'la mevcut santrallerin bakımı için anlaşma yaptık. Kablo ile elektriğin gelmesiyle birlikte makineler boşa çıkacak ve ciddi bir bakım yapılacak” diye konuştu.

“YOL AYDINLATMALARI BAKIM İÇİN YANIYOR”… Gündüz yanan yol aydınlatmalarıyla ilgili de konuşan Dalman Aydın, çoğunun bakım yapılmak üzere gündüz yandığını kaydetti. Aydın, yol aydınlatmalarının bakımlarının zaman zaman KIB-TEK tarafından yapıldığını sözlerine ekledi.

“EL-SEN'İN ÇOĞU ÜYESİ YAŞANANLARI TASVİP ETMİYOR”… EL-SEN'in kendisini sendikadan ihraç etmesiyle ilgili konuşan Aydın, kapılarının her zaman sendikaya açık olduğunu vurguladı. Tüm üyelerle görüştüğünü kaydeden Aydın, çoğu üyenin bu yaşananları tasvip etmediğini kaydetti. Aydın, “Bana kişisel saldırı var, herhalde beklentilerini karşılamadım, sorun odur” diye konuştu. Aydın, “Terfilerle ilgili benden ayrıcalık beklediler ancak ben bunu gerçekleştirmedim” diye de ekledi.