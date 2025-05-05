DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, katılıma açık olacak etkinlikte, konferanslar, sergiler, yarışmalar, atölye çalışmaları yer alacak. Etkinlik kapsamında, tasarım alanında yetkin ulusal ve uluslararası konuşmacılar katılımcılarla bir araya gelecek.

12. Uluslararası Tasarım Haftası, 7 Mayıs Çarşamba günü, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak.

Açılışın ardından Prof. Dr. Celal Abdi Güzer moderatörlüğünde “Kalebodur ile Mimarlar Konuşuyor” başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Söz konusu oturumda Prof. Dr. Lale Özgenel ve Alper Derinboğaz konuşmacı olarak yer alacak. Ardından Devran Öztunç’a ait serginin açılışı yapılacak ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Tasarım Haftası etkinlikleri 8 ve 9 Mayıs günlerinde de devam edecek. DAÜ 12. Uluslararası Tasarım Haftası, 9 Mayıs tarihinde katılımcılara, katılım belgelerinin verilmesi arından saat 19.00’da Island Seeds grubunun konseriyle sona erecek.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve başvuru için https://int-dw.emu.edu.tr/en/in-between adresi üzerinden erişim sağlanabilecek.