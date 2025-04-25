DAÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Qasim Zeeshan danışmanlığındaki EMU AGROBOTIX Takımı, "Akıllı Tarım için Hibrit Mobilite AGROBOT" projesi ile TEKNOFEST KKTC 2025 Araştırma Projesi Yarışması'nda Tarım kategorisinde yarışacak.

Söz konusu proje ile quadcopter konfigürasyon sistemiyle hem yuvarlanıp hem de uçabilen, omnidireksiyonel özelliklere sahip, 360 derecelik açıyla tarım ürünlerinin sağlık izleme işlemini gerçekleştirebilen bir AGROBOT geliştirmek amaçlandı.

EMU AGROBOTIX Takımı konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kuzey Kıbrıs, özellikle zeytin ve narenciye ağaçlarıyla ünlüdür. Mekanizasyon eksiklikleri, iş gücü sıkıntıları, toprak kuraklığı, haşere ve bitki hastalıkları, Kuzey Kıbrıs çiftçilerinin karşılaştığı sorunlar arasında yer almaktadır. Tasarlanan söz konusu proje ile bu sorunlara çözüm önermek hedeflenmektedir. Amacımız, meyve suyu, macun, reçel, zeytin ve zeytin yağı üretimi için zeytin ve narenciye gibi tarım ürünlerini büyük ölçekte yetiştiren yerel üreticilere akıllı tarım çözümleri sunmaktır.”

EMU AGROBOTIX takımı; DAÜ Makine Mühendisliği doktora öğrencisi ve takım kaptanı Osinachi Mbah başta olmak üzere, DAÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murtada Mohamed Abdelbadie Mohamed, DAÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammad Umar, DAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği doktora öğrencisi Oussama El Salibi, DAÜ Makine Mühendisliği Doktora öğrencisi Ayşegül Gazioğlu ve DAÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunu Abdulmalik Asmaeil Mansour Bileid’den oluşuyor.