“Let’s Bloom” teması ile gerçekleştirilen 27. Bahar Festivali, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 17.30’da, Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) önünden hareket edip, üniversite kampüsü içerisinde tamamlanan kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren ile çok sayıda öğrenci katıldı. Festival alanında son bulan ve renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sonunda kurdele kesimi ile 27. Bahar Festivali’nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde DAÜ adına konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Karatepe; “Hepiniz 27. Bahar Festivali şölenine hoş geldiniz. Bugün, sizin gününüz. Önümüzdeki dört gün de sizin gününüz. Her şeyin en iyisine layıksınız. İnşallah çok güzel bir eğlence ortamı ile 27. Bahar Festivali’ni kutlayacağız” dedi.

Açılış töreni kapsamında DAÜ Arama Kurtarma Kulübü (DAÜ KUT) tarafından Havai Hat İnişi gösterisi de gerçekleştirildi. 27. Bahar Festivali, 17 Mayıs 2025 tarihine kadar her biri birbirinden zengin içerikli birçok sosyal, kültürel, sportif etkinlik, yarışma ve konserler ile devam edecek.