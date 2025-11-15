Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ‘ne bağlı Spor Hizmetleri Şubesi tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 42’nci yıl dönümü kapsamında 14 Kasım 2025 Cuma günü, saat 14.00’te Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi. Bu yıl altıncısı düzenlenen geleneksel koşu, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayarak kampüs içerisindeki parkurun tamamlanmasının ardından DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda sona erdi.

Koşunun startı, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu tarafından verildi. Etkinliğe, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk,

VYK üyeleri İsmail Güneş Güneşoğlu, Beyhan Gürgöze, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürü Yağmur Ergüneş Tümer’in yanı sıra akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler katıldı.

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, koşu öncesinde yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin 42. yıl dönümünde Cumhuriyet Koşusu’nda bir aradayız. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hepimize güzel bir gelecek diliyor, nice kutlamalarda buluşmayı temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada, 15 Kasım’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için büyük bir gurur günü olduğunu vurgulayarak, “15 Kasım, Cumhuriyetimizin kuruluş günüdür. Biz de her yıl Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı ifade etmek ve bu anlamlı günü birlikte kutlamak amacıyla Cumhuriyet Koşusu’nu düzenliyoruz. Bu etkinlik, Cumhuriyete olan bağlılığımızın önemli bir göstergesidir.” dedi. Dr. Özcenk konuşmasının devamında, “Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz bu koşuya katılım sağlayan tüm yarışmacılara teşekkür ederim. Doğu Akdeniz Üniversitesi, bilimde olduğu gibi sporda ve topluma katkı sağlayan her alanda değer üretmeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

U18 yaş kategorisinde, erkeklerde tek katılımcı olan Emir Kafa kürsüde yer aldı. U18 yaş kadınlar kategorisinde ise üçüncülüğe Sofia Palupets, ikinciliğe Acıbesu İflazoğlu, birinciliğe ise milli atlet Ada Kafa ulaştı.

18-35 yaş kadın ve erkek genel kategorilerinde erkeklerde üçüncülüğü Hasan Doğa Yürekli, ikinciliği Ömer Faruk Kicim, birinciliği ise Enis Alçıcı kazandı. Kadınlarda üçüncü Laren Şeren, ikinci Gökay Tabur, birinci ise Reyhan Melisa Kabaklıoğlu oldu.

+35 kategorisinde ise, erkeklerde üçüncülük Serdar Avcı, ikincilik Onur İstillozlu, birincilik ise Aydın Kayol tarafından elde edildi. +35 kadınlar kategorisinde üçüncülüğü Yağmur Ergüneş Tümer, ikinciliği Havva Baletti, birinciliği ise Naile Günbay kazandı.

Tören kapsamında özel kategoride de ödül verildi. Yarışmanın en genç katılımcısı olan Elvin Kaymakçı kürsüye davet edilerek ödüllendirildi.

Etkinlikte dereceye giren yarışmacıların ödülleri sırasıyla DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ VYK Üyeleri Beyhan Gürgöze ve İsmail Güneş Güneşoğlu, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Spor Hizmetleri Şubesi Koordinatörü Aydın Kayol, DAÜ Spor Hizmetleri Şube Amirleri Mehmet Topçu ve Osman Konnolu, DAÜ Spor Hizmetleri Şubesi Antrenörleri Hasan Maydon ve Tuğba Aydın tarafından takdim edildi.