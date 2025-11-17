Halil Falyalı Yardım Vakfı ve Les Ambassadeurs Hotel Casino & Marina, Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda eğitim gören çocuklara anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, okul öğrencilerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlik, çocukların mutluluğunu ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan özel bir organizasyon olarak planlandı. Öğrenciler, kendileri için hazırlanan sürpriz hediyeleri büyük bir heyecan ve sevinçle karşıladı. Ziyaret sırasında okul ortamı, çocukların neşesi ve coşkusu ile doldu.

Les Ambassadeurs Hotel Casino & Marina Yönetim Kurulu Başkanı Özge Taşker Falyalı’nın destekleriyle gerçekleştirilen bu ziyaret, eğitim alanında sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Etkinlik, çocukların yüzlerinde tebessüm yaratırken, eğitimde farkındalık oluşturmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.