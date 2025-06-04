DAÜ’den verilen bilgiye göre, 1 Haziran Pazar günü, 10.30 – 13.00 saatleri arasında DAÜ Kampüsü, Gazimağusa, Lefkoşa, İstanbul ve Mersin’de gerçekleştirilen sınavın sonuçlarına www.emu.edu.tr/kktcsinav bağlantısından ulaşılabiliyor.

-Puan türü birincileri belli oldu

Sonuçlara göre; Matematik – Fen Bilimleri (MF) Puan Türü ve İngilizce Dil (İD) puan türünde birinciliği 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Ali Emre Özbek elde ederek, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne yerleşme hakkı kazandı.

Türkçe – Matematik (TM) puan türü ile Türkçe – Sosyal Bilimler (TS) Puan Türü’nde birinciliği 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Onur Küpcü elde ederek, DAÜ ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Ortak Diş Hekimliği Programı’na yerleşmiş oldu.

-Kayıtlar devam ediyor

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonucunda DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan DAÜ’nün yeni öğrencileri kayıtlarını DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden şahsen veya https://kayit.emu.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapabiliyor.

Çevrim içi kayıt yapan öğrencilerin orijinal evraklarını en geç 1 Eylül tarihinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmiş olmaları gerekiyor.

-İndirim fırsatları…

DAÜ, KKTC uyruklu öğrenci statüsünde üniversiteye kayıt yaptıracak olan tüm öğrencilere yönelik çeşitli indirimler uyguluyor.

Alınan karara göre; 15 Haziran’a kadar yıllık peşin ödemelerde yüzde 15 ek indirim, dönemlik peşin ödemelerde yüzde 10 ek indirim uygulanacak.

16 Haziran - 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan yıllık peşin ödemelerde yüzde 10 ek indirim, 1 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan yıllık peşin ödemelerde ise yüzde 5 ek indirim uygulanacak.