DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde mutabakat anlaşmasına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile KAYAD Başkanı Meral Akıncı imza koydu. Söz konusu imza törenine DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, KAYAD Aktivisti Av. Mine Atlı ve DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM) Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen katıldı.

İmzalanan mutabakat anlaşması ile bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif çalışmaların yapılması, öğrenci, personel ve bilgi değişimi aracılığıyla öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında iş birliği ortamı esaslarının belirlemesi amaçlanıyor.

Törende konuşan KAYAD Başkanı Meral Akıncı, “DAÜ’ye geldiğim zaman eski günlerimi hatırlıyorum” diyerek, üniversiteyle olan bağlarının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Kariyer yolculuğundan da bahseden Akıncı, özellikle KAYAD’a sağladıkları stajyer desteği için DAÜ’ye teşekkür etti.

Av. Mine Atlı konuşmasında, DAÜ öğrencilerinin tez çalışmaları kapsamında KAYAD ile sık sık iletişime geçerek kadın araştırmaları yürüttüklerini belirtti. DAÜ ve öğrencilerinin katkılarıyla kadın çalışmaları alanında toplumsal belleği koruyan değerli bir arşiv oluştuğunu ifade eden Av. Atlı, derneğin hâlihazırda yürüttüğü iki önemli lobi faaliyetine de değindi. Av. Atlı, bunlardan birinin ev içi şiddetle mücadele, diğerinin ise toplumsal cinsiyet eşitliği müfredatlarının erken yaşta eğitim sistemine entegre edilmesi olduğunu aktardı. Farkındalık çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Av. Atlı, DAÜ’nün bu konularda KAYAD’a anlamlı ve sürdürülebilir bir destek sağladığını dile getirdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, törende yaptığı konuşmada KAYAD heyetine “Hoş geldiniz” diyerek, DAÜ’nün kadına yönelik çalışmalara her zaman önem verdiğini ifade etti. “Topluma hizmet, üniversitemizin temel görevlerinden biridir” diyen Prof. Dr. Kılıç, kadına yönelik çalışmaların ve KAYAD’ın bu alandaki varlığının büyük bir değer taşıdığını belirtti. Kadın haklarıyla ilgili konuların hassasiyetle ele alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, imzalanan protokolü “Toplumsal görevleri ve sorumlulukları hatırlatan bir protokol” olarak nitelendirdi. “Aileler bize çocuklarını emanet ediyor. Bizim onlara sahip çıkmamız, bilinç ve farkındalık kazandırmamız gerekiyor. Bu nedenle bu protokolü çok önemsiyorum” dedi.

DAÜ KAEM Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erbilen ise konuşmasında, merkezin 1998 yılında kurulduğunu ve adanın ilk kadın araştırma merkezi, Türkiye’nin ise öncü merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Kuruluşundan bu yana akademik ve toplumsal alanlarda önemli projelere imza attıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Erbilen, DAÜ’nün konuya ilişkin yürüttüğü çalışmaların toplumda önemli bir farkındalık yarattığını söyledi. KAYAD’ın da bu alanda öncü bir kuruluş olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Erbilen, iş birliğinin anlamlı ve değerli olduğunu dile getirdi. “DAÜ ve öğrencilerinin yürüttüğü çalışmalar, kadın ve toplumsal cinsiyet alanında Kuzey Kıbrıs için önemli bir literatür oluşturdu” diyen Yrd. Doç. Dr. Erbilen, DAÜ KAEM’in toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarının bölgesel ölçekte büyük bir katkı sağladığını ifade etti. İmza töreni sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Akıncı’ya DAÜ’ye özgü hediye takdim edildi.